Главный автоинспектор в прямом эфире расскажет, что влияет на безопасность дорог в РТ

Как меняется ситуация с безопасностью дорожного движения в условиях растущего трафика на дорогах в РТ? Какие районы республики считаются самыми аварийными, а какие — самыми безопасными для автомобилистов и пешеходов? Кто чаще всего нарушает ПДД, а какие водители — самые дисциплинированные? Об этом в прямом эфире онлайн расскажет начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов.

Прямой эфир начнется 2 февраля в 10.00 в официальных сообществах РТ в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

Пользователи смогут задать интересующие их вопросы, на самые актуальные глава ГИБДД РТ ответит в прямом эфире. А на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн.

Гостями студии стали более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей – жителей РТ - Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.