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Главный автоинспектор в прямом эфире расскажет, что влияет на безопасность дорог в РТ
Как меняется ситуация с безопасностью дорожного движения в условиях растущего трафика на дорогах в РТ? Какие районы республики считаются самыми аварийными, а какие — самыми безопасными для автомобилистов и пешеходов? Кто чаще всего нарушает ПДД, а какие водители — самые дисциплинированные? Об этом в прямом эфире онлайн расскажет начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов.
Прямой эфир начнется 2 февраля в 10.00 в официальных сообществах РТ в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.
Пользователи смогут задать интересующие их вопросы, на самые актуальные глава ГИБДД РТ ответит в прямом эфире. А на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.
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