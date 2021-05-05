Глава ГИБДД РТ принял участие в заседании комиссии по обеспечению БДД в Альметьевске

Главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов посетил с рабочим визитом Альметьевский район. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В начале своей поездки главный госавтоинспектор республики вместе с начальником ОМВД России по Альметьевскому району проверили выполнение работ по устранению аварийно-опасных участков дорог.

Затем Ленар Габдурахманов передал детскому саду №6 «Жар-птица» велосипеды для практических занятий по дорожной безопасности.

После этого Габдурахманов принял участие в заседании районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Он отметил, что за четыре месяца в Татарстане произошло почти тысяча случаев ДТП, в которых погибли 58 человек и свыше тысячи получили травмы. При снижении показателей аварийности, в 11 районах республики в этом году не удалось достичь целей нацпроекта.

«В Альметьевском районе по итогам 2020 года и 1 квартала текущего года прогноз нацпроекта был превышен. Несмотря на выполнение целей БКАД по итогам 4-х месяцев, ситуация остается напряженной», – отметил Габдурахманов.

По словам главного госавтоинспектора РТ, остается актуальным вопрос аварийности с участием пешеходов, так как они являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения. За этот год произошло 10 аварий с участием пешеходов, в которых пострадали 10 человек.

«Действенной мерой повышения безопасности пешеходов является перевод пешеходных переходов из нерегулируемых в регулируемые. Мы сегодня посмотрели такие переходы – они показали свою эффективность. После внедрения светофорного регулирования наездов не зафиксировано», – подчеркнул начальник Госавтоинспекции республики.

Габдурахманов также отметил, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в темное время суток.

«В целом такая ситуация наблюдается и по республике, в этой связи мы вышли с законодательной инициативой в Кабинет Министров о рассмотрении возможности обязать пешеходов использовать световозвращающие элементы именно в населенных пунктах», – добавил он.

Кроме того, не менее напряженной является аварийность с участием детей: с начала года в ДТП погибли шесть детей, один из них на территории Альметьевского района.

Глава исполкома Альметьевского района во время заседания рассказал о проведении мероприятий по ремонту и контролю за состоянием улично-дорожной сети.