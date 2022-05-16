Главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов покинул свой пост после восьми лет работы. Об уходе архитектора на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Он поблагодарил Сиразетдинова за работу, отметив большой его вклад в развитие облика города.

«Это было время созидания. Было построено много парков, общественных пространств. Изменился облик города, произошла реновация общественных пространств, социальных объектов, таких, например, как „Камский Артек“, — подчеркнул Муллин. — Работа главного архитектора непростая. Это надо каждому бизнесу объяснять, что и как надо строить, чтобы не испортить город, так как любой объект, который строится — это память на века, даже если это ларек. Я хотел бы сказать слова благодарности за работу, которую вы провели».

Эмиль Сиразетдинов продолжит работу в «Институте пространственного развития» в Казани. «Нижнекамск стал для Эмиля Рафаэльевича тесноватым», — с улыбкой заключил глава исполкома.