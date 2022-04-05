Главный архитектор Казанского Кремля: Башня Сююмбике разрушается из-за туристов

Башня Сююмбике подвергается изменениям из-за поведения туристов, рассказал главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэм Забиров. По его словам, люди удаляют раствор между кирпичей и в образовавшиеся щели вкладывают монеты, записки с пожеланиями.

«В нижней части башни есть заметные изменения. Как в объекте „Стена плача“ в Израиле, люди выковыривают раствор между кирпичами и заталкивают туда монеты, куски бумаги. Это приводит к разрушению здания. Я бы даже назвал это вандализмом», — рассказал Забиров корреспонденту «Татар-информа».

Архитектор считает, что башню необходимо оградить по всему ее периметру.

«Существующая ограда не защищает здание со всех сторон. Образовавшиеся щели просто так не замажешь, это изменит внешний вид конструкции», — сказал он.

При этом обычные прикосновения руками историческому зданию не навредят, считает Забиров. «Желание людей понятно: человеку хочется потрогать историческое строение, ощутить себя в том времени. Приехать за тысячи километров и просто увидеть — это одно, а потрогать — совсем другие ощущения», — отметил собеседник.

В 2015 году был разработан проект реставрации башни, однако он еще не согласован с Министерством культуры РФ. «Были некоторые замечания. К сожалению, они до сих пор не решены. Мы об этом каждый год говорим. Надеюсь, в этом году ситуация разрешится. Надо продолжать укрепление фундамента здания. Реставрация возможна, это необходимо сделать», — сказал Рустэм Забиров.