Главный архитектор Казани: Столице не хватает водной инфраструктуры и автокемпингов

Казань — город на воде, однако потенциал, который дают ей реки, на которых она стоит, используется не в полной мере. Для обсуждения путей развития водной инфраструктуры в столице Татарстана летом этого года были организованы встречи с архитекторами республики и России. Среди участников диалогов были как представители казанских компаний, так и приглашенные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на деловом понедельнике в мэрии рассказала, что основной темой обсуждения стало развитие водной инфраструктуры с точками притяжения для туристов, плавучих глэмпингов, автотуризма, различных видов событийного отдыха, водных видов спорта.

Идея развития водной инфраструктуры рассматривается в трех направлениях: развитие объектов береговой инфраструктуры для обслуживания частного маломерного флота, создание объектов для развития водного туризма и проведение мероприятий, популяризирующих отдых на воде.

Участники обсуждений проанализировали все объекты, уже существующие в Казани, а также рассмотрели опыт схожих проектов в российских и зарубежных городах. Речь шла о таких объектах, как общественные причалы, заправочные станции, городские яхт-клубы, зимние стоянки судов, судоремонтные предприятия и детские школы парусного спорта.

Институт развития города уже разрабатывает концепцию водной инфраструктуры в городе, водного сервиса в сцепке с развитием туризма.

«Развитие водной инфраструктуры позволит максимально раскрыть тот потенциал акватории и прибрежных территорий, который сейчас задействован только частично», — подчеркнула Ильсияр Тухватуллина.

На площадке также состоялась выставка яхт-автодомов и модульных домов. В следующем году планируется сделать более масштабную экспозицию. Что же касается автотуризма с привязкой к глэмпингам и кемпингам, то в Татарстане это направление пока также развито слабо.

«К сожалению, в Татарстане эта система пока не работает в полной мере. Мы предлагаем заполнить этот разрыв, введя в республику новые сервисы. Уверены, что благоустройство прибрежных зон, добавление соответствующих функций даст Казани мощный импульс развития как для привлечения туристов, так и для повышения комфорта жизни горожан», —подытожила главный архитектор Казани.