Главный архитектор Казани: Создание новых магистралей придаст импульс экономике города

Татарстанская столица продолжает ритмичное расширение сразу в нескольких направлениях, в этом году акцент был сделан на создании дорожной инфраструктуры. Транспортная доступность позволит простимулировать развитие городской экономики. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Она отметила, что Казань продолжает динамично развиваться в западном, восточном и южном направлениях. Улучшение городской среды при этом достигается за счет комплексного подхода, когда одновременно решаются вопросы транспортной инфраструктуры, инженерной подготовки, застройки и благоустройства.

«В этом году Казань продолжила реализацию проектов планировки территорий, сделав акцент на линейные объекты транспортной инфраструктуры, городские дороги», – отметила Тухватуллина.

Она добавила, что быстрое расширение сети дорог, их равномерное распределение по районам города – все эти факторы значительно повышают эффективность экономики Казани.

«В этом году приступили к прокладке Вознесенского тракта в Советского районе Казани, в Приволжском районе продолжается строительство Большого казанского кольца (БКК), а в Кировском районе завершается прокладка первого участка дороги от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор» с дальнейшим выходом на автодорогу М-7. Строительство этих магистралей послужит мощным толчком для развития прилегающих к ним территорий», – подчеркнула главный архитектор Казани.

Она также рассказала о планах по развитию территорий вдоль реки Казанка. Подготовка соответствующей документации начнется в ближайшее время, она предусматривает создание новых парков и площадок отдыха горожан.

«Планировка предусматривает создание 12 прибрежных парков вдоль реки Казанка общей площадью 1536 гектаров», – рассказала Тухватуллина.

По ее словам, перед застройщиками поставлена задача создавать более самодостаточные территории города. При создании новых объектов и площадок будут учитываться история и особенности каждой конкретной территории.

Проекты планировки города не гарантируют моментального воплощения этих решений в жизнь, однако являются основой для четкого понимания будущего города, дополнил докладчицу мэр Казани Ильсур Метшин.

«Это план, который отражает потенциал развития территории. Однако одного плана недостаточно, нужны инвестиции. Поэтому четкие градостроительные решения, обсуждение вопросов с общественностью и архитекторами, позволяют создавать внятную градостроительную политику и единые прозрачные правила для всех застройщиков», – резюмировал Ильсур Метшин.

