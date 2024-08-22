Главный архитектор Казани: Арт-кластеры отлично качают экономику

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

В Казани стартовала архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Летние встречи 2024», посвященная информационным технологиям и искусственному интеллекту в проектировании и пространственном планировании. Площадкой для проведения мероприятия стал двор Присутственных мест в Казанском Кремле.

В рамках установочной пленарной дискуссии «Искусство в городе» главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина озвучила основные темы, которые беспокоят архитектурное сообщество. Это в том числе застройка промышленных территорий и сохранение их идентичности.

«Не выбрасывайте всё, что вы найдете на бывших промышленных территориях. Еще раз подчеркиваю, мы не за то, чтобы производства уходили из города. Мы говорим о площадках, которые уже не работают. И там, в цехах, есть невероятно красивое оборудование, уже вышедшее из строя, которое можно легко внедрить в городскую среду. И это будет памятное место, это будет очень интересно», — обратилась она к застройщикам.

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

Еще один вопрос касается сортировки и переработки мусора. В пример Тухватуллина привела компании, которые создают из переработанных отходов различные вещи, например, скамейки, покрытия для площадок и многое другое. Также главный архитектор Казани призвала уделять особое внимание фотографиям, создавать выставки и арт-объекты.

«Мы в том числе призываем активнее работать с фотографией, проводить выставки, конкурсы. Почему это очень важно? Не все могут себе позволить фундаментальное образование. Не у всех есть возможности. Но даже ребенок может взять фотоаппарат и сделать классное фото», — подчеркнула она.

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

Не менее важно застройщикам внедрять арт-кластеры. По мнению Ильсияр Тухватуллиной, такие креативные площадки «отлично качают экономику». В пример она привела подобные объекты в Европе и призвала обратить на них особое внимание, чтобы по аналогии внедрить их и в Казани.

«Если застройщики думают, что это такая история, что „опять нас будут сейчас заставлять тратить деньги“, то нет. Все площадки, где работают художники, архитекторы, скульпторы, они экономику разгоняют, качают город, туристов, специалистов и других», — заключила докладчица.