Главный архитектор Челнов презентовала эскизы будущих застроек города

Ежегодно в Набережных Челнах вводится 300 тыс. кв. метров жилья. Проектирование любого городского микрорайона начинается с разработки общей концепции, рассказала на аппаратном совещании главный архитектор Автограда Малика Шамсиева и представила несколько эскизных проектов.

Выступающая напомнила, что согласно Градостроительному кодексу РФ проектные решения закладываются на стадии планировки территории. При создании генплана микрорайона проектируются школа, детский сад, благоустройство территорий.

Так, в 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова были построены две школы на 1501 место каждая.

В прошлом году в рамках разработки Генплана Набережных Челнов прошли публичные слушания, на которых разработчик Александр Дембич представил проект. На слушаниях были заданы вопросы по развитию водной территории города, обустройству общественных пространств, парков и набережных.

«На сегодняшний день идет процесс согласования проекта Генерального плана с профильными министерствами», — пояснила спикер.

Главный архитектор добавила, что при проектировании городской застройки одним из основных факторов является уют и удобство жителей, поэтому ключевым вектором развития стало проектирование «двор без машин».

«Основным отличием такого проектирования является полное отсутствие машин внутри дворовой территории — она полностью отдается под устройство детской и спортивной площадок, зон тихого отдыха, благоустройства. Выходя из подъезда, можно безопасно дойти до детской площадки, а родители не опасаются за здоровье и безопасность своих детей. При этом проектной документацией предусмотрен уширенный пешеходный тротуар для подъезда спецтехники — скорой помощи, пожарных и мусороуборочных машин», — рассказала Шамсиева.

Наряду с высокими требованиями к архитектуре, внешнему виду и планировке жилых домов особое внимание уделяется детским спортивным и игровым площадкам, обеспечению доступной среды.

При этом учитывается необходимость в проектировании достаточного количества парковочных мест. Для этих целей в составе жилых комплексов закладываются многоуровневые паркинги.

Большое внимание уделяется ночной подсветке города. В проектировании ночной подсветки закладываются подсветки мостовых переходов, жилых комплексов, общественных зданий.

Среди них — драмтеатр «Мастеровые», ЗАГС, мост.

«В качестве архитектурного приема горожанам полюбилось применение муралов на торцах зданий. В этом году на торце жилого дома 9/1 поселка ГЭС появился мурал, посвященный советскому татарскому поэту и журналисту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю», — добавила архитектор.

Графическое изображение появилось также и внутри микрорайона — на торце школы №56, отремонтированной по программе капитального ремонта.

Кроме того, в этом году продолжается проектирование третьей очереди и реализация первых двух очередей парка «Прибрежный».

Совместно с казанскими архитекторами ведется разработка второй очереди и реализация первой очереди центральной набережной имени Фикрята Табеева. Здесь появятся широкие пешеходные и велодорожки, нестационарные торговые объекты, разработанные в единой стилистике. Совместно с архитекторами был заложен спуск для водных скутеров и занятий кайтингом. Отдельная большая территория предусмотрена под устройство пляжа.