Главный аллерголог Татарстана рассказал, можно ли прививаться от Covid аллергикам

Жители с аллергией могут привиться от новой коронавирусной инфекции, но с соблюдением одного правила. Об этом в прямом эфире для нижнекамцев рассказал главный аллерголог Минздрава Татарстана, заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.

«Вакцинация при аллергических реакциях в период контролируемых или частично контролируемых эпизодов возможна, то есть прививаться можно в ремиссию», – отметил спикер.

По словам врача, к такому решению пришла Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. То есть вакцинация приветствуется у аллергиков, нужно лишь выбрать подходящее время. К примеру, пациенты с поллинозом должны переждать период цветения растений, на которые у них аллергия.

«Аллергические заболевания очень распространены – 30% населения планеты страдают аллергией», – рассказал врач.

При этом Алексей Лунцов заметил, что выбрать для вакцинации можно любой препарат.