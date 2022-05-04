Главный аллерголог РТ рассказала об очень агрессивном пылении этой весной

Неделю назад, несмотря на прохладную погоду, в Татарстане началось пыление растений, которое вызвало обострение поллиноза у аллергиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный специалист аллерголог Минздрава Татарстана и Приволжского федерального округа Олеся Скороходкина.

«Сезон пыления в этом году достаточно агрессивный», — уточнила эксперт.

Аллерголог при этом добавила, что пациенты в 2022 году уже ощутили, что пыльцы намного больше, чем обычно, и поллиноз протекает тяжелее.

Скороходкина отметила также, что 90% пациентов с поллинозом страдают ринитом с признаками конъюнктивита, причем течение ринита отличается от насморка, вызванного ОРВИ.