Главные врачи 120 больниц Татарстана сдали тест на уровень знаний о ВИЧ-инфекции

Главные врачи татарстанских больниц и поликлиник прошли тестирование на уровень знаний о ВИЧ-инфекции и туберкулезе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Тестирование призвано проверить настороженность медицинского персонала, оценить знание руководителей предмета по освещаемым вопросам», – привели в ведомстве слова первого замминистра здравоохранения республики Альмира Абашева.

Тест, подготовленный Министерством здравоохранения РТ, включал в себя 12 вопросов: восемь теоретических и четыре на знание статистики. Руководители учреждений здравоохранения РТ сдавали очно в медицинских колледжах Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Чистополя. Тест прошли около 120 человек.

В пресс-службе напомнили, что туберкулез остается социально значимым заболеванием, нередко он поражает асоциальных людей. Но несмотря на снижение заболеваемости охват населения флюорографическими исследованиями остается недостаточным.

«Это первый опыт подобной проверки. Руководители лечебных учреждений должны быть осведомлены о проблемных зонах в своих учреждениях и улучшать качество оказания медицинской помощи», – считает врач-эпидемиолог, исполняющая обязанности заведующего отделом профилактики Республиканского центра СПИД Алсу Тимерханова.

По ее словам, эта практика поможет в дальнейшем сократить ежегодное число новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека и смертей от СПИДа.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ