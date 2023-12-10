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«Главные союзники» Байден и Нетаньяху не приедут на инаугурацию Президента Аргентины
Президент США Джо Байден и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планируют участвовать в церемонии инаугурации нового аргентинского лидера Хавьера Милея. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Милей называл Вашингтон и Тель-Авив и их лидеров своими главными союзниками, ориентиром на дальнейшее сотрудничество.
Соединенные Штаты на церемонии представит делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхольм, глава израильского МИД уже прибыл в Аргентину. Последнего сопровождают семьи заложников ХАМАС аргентинского происхождения. Ожидается, что они встретятся с новым Президентом страны.
Напомним, что ранее Милей заявил о приверженности к союзу с США, Израилем и Западом и сказал, что не планирует развивать сотрудничество с Китаем, Бразилией и Россией, назвав участие в БРИКС бессмысленным.
Напомним, что с избранием аргентинского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. Несмотря на заявления Милея, он выразил надежду на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Буэнос-Айресом.
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