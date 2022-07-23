Главные работы по восстановлению Нотр-Дама планируется завершить в 2024 году, посетители будут потрясены. Об этом генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс реставрации собора, рассказал в интервью газете Le Figaro.

«2024 год — это напряженная, строгая и сложная задача. Весь мир следит за ходом строительства собора, и я не хочу оказаться среди тех, кто опаздывает», — сказал он.

По его словам, с 2019 года меценаты из 150 стран мира пожертвовали на восстановление более 846 млн евро. 150 млн были направлены на первый этап — укрепление здания. Второй этап работ включает очистку интерьера, восстановление органа, каменной кладки и сводов, пострадавших от пожара, починку крыши и возведение шпиля, установку современного оборудования. На все эти работы планируется потратить 550 млн евро. Все оставшиеся работы будут уже проведены после открытия собора для посетителей в 2024 году, передает ТАСС.

«К тому времени Нотр-Дам будет полностью приведен в порядок, — заявил Жоржелен. — Настолько, что посетители при входе будут испытывать визуальный шок».

Сильный пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля 2019 года, его удалось потушить на следующий день.