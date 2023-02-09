«Хорошая ситуация на нефтяном рынке»: какие регионы внесли больше денег в казну России?

Татарстан стал одним из крупнейших налогоплательщиков России наряду с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также Иркутской областью и Москвой. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. В прошлом году республика перечислила 65% всех налогов в федеральный центр. «Татар-информ» изучил «налоговую отчетность» регионов.

В 2022 году Татарстан перечислил в федеральный бюджет почти 812 млрд рублей, собранных на территории республики Фото: duma.gov.ru

Татарстан – крупнейший налогоплательщик ПФО

По данным Федеральной налоговой службы, в 2022 году Татарстан перечислил в федеральный бюджет почти 812 млрд рублей, собранных на территории республики. Много это или мало?

Начнем с того, что Татарстан – самый крупный налогоплательщик в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Второе место по отчислениям занимает Самарская область, которая направила в федеральную казну 637 млрд рублей, третье – Оренбургская область (605 млрд рублей). В числе крупнейших налогоплательщиков ПФО и России оказался и Пермский край (588 млрд рублей).

Какие регионы собирают больше всего налогов для бюджета России

Татарстан – это один из крупнейших налогоплательщиков не только в Приволжском федеральном округе, но и в России.

В топ-5 регионов по объему перечислений налогов в федеральный бюджет вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Москва и Татарстан. То есть значительная часть доходов бюджета обеспечена за счет регионов, где добываются нефть, природный газ и другие ископаемые.

Как Татарстан сумел удержать планку

Всего, по данным ФНС, которые приводит Росстат, Татарстан в 2022 году собрал 1,26 трлн рублей налогов. Если 812 млрд рублей республика перечислила в федеральный бюджет, то более 450 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет самого Татарстана. То есть около 65% было направлено в федеральный центр, 35% остались в регионе.

Татарстан в 2022 году собрал 1,26 трлн рублей налогов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как республика смогла превысить собственные показатели предыдущих лет, несмотря на то что в 2022 году в отношении России были введены санкции? Главным образом повлияли высокие цены на нефть.

«В первом квартале 2022 года была хорошая ситуация на нефтяном рынке. Второй момент – в начале 2022 года по всем основным отраслям экономики наблюдалась положительная динамика. Она продолжалась до ужесточения санкций», – пояснил вице-президент Академии наук Республики Татарстан Вадим Хоменко.

«Соотношение хорошее. Бывали времена, когда в Москву уходило до 80% от собранных средств», – отметил экономический обозреватель Альберт Бикбов.

«Угроза снижения доходов есть»

На днях Минфин России отчитался, что средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель). Эксперты осторожны в своих прогнозах о том, будет ли бюджет наполняться теми же темпами, что и раньше. И это касается не только Татарстана.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На этот год и федеральный центр пока не закладывает положительную динамику роста ВВП. Только к концу года возможен рост. В первой половине 2023 года ситуация будет сложная», – считает Вадим Хоменко.

Экономический обозреватель Альберт Бикбов также указал, что угроза снижения цен и доходов бюджета есть.

«Можно выделить несколько факторов. Во-первых, из-за введения потолка цен на нефть здорово страдает логистика. Отсюда дисконт по российской нефти со стороны дружественных стран покупателей. Во-вторых, угроза мировой рецессии никуда не ушла, хотя сегодня вроде бы говорят о стабилизации. Если будет спад в мировой экономике, а вероятность этого высокая, то мировые цены на нефть упадут, и это может отразиться на доходах бюджета», – отмечает эксперт.

Фото на анонсе: nalog.gov.ru