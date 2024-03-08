«Главные клумбы»: какие страны экспортировали больше всего цветов в 2023 году

Составлен топ стран по количеству экспортируемых цветов в мире. Первое место в рейтинге 2023 года заняли Нидерланды, которые продали их на 4,6 млрд долларов. В общей сложности они экспортировали 552 тыс. тонн цветов, пишет РИА «Новости».

Второе место в рейтинге «цветочных королей» заняла Колумбия. Ее объем экспорта составил 143 тыс. тонн цветов. Как итог: заработано 1,1 млрд долларов. Третье место – Эквадор - 181 тыс. тонн на 987 млн долларов.

В топ-5 попали также Кения, которая заработала 387 млн долларов, экспортировав 64 тыс. тонн, и Нигерия - 157 млн долларов за 97 тыс. тонн.

Топ-10 распределился следующим образом: 6 место – Италия - 126 млн долларов за 16 тыс. тонн. На 7 месте расположился Китай - 110 млн долларов и 34 тыс. тонн. 8 место заняла Канада, заработавшая 109 млн долларов и отправившая для такого заработка 34 тыс. тонн. На 9 и 10 местах стоят Малайзия (76 млн долларов за 23 тыс. тонн) и ЮАР (61 млн долларов за 8 тыс. тонн).

Из России же, в свою очередь, было отправлено цветов на 40 тыс. долларов по итогам 2023 года. Причем 86% экспортируемого объема пришлось на Армению.