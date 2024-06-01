Чемпионат по настольным играм в Казани собрал 580 детей со всего Татарстана

580 участников со всей республики

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В казанском IT-парке им.Башира Рамеева прошли соревнования «Акыллы уеннар» по детским настольным играм. Участниками стали 580 воспитанников детских садов со всего Татарстана.

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. Он обратил внимание, что подобные мероприятия в первую очередь помогают сохранению родного языка.

«Разумеется, эти игры проводятся на родном языке. Нас уже просят перевести их на русский, и мы это сделаем. Дети увлеченно играют и соревнуются – радостно находиться в такой теплой национальной атмосфере», – рассказал Ахметов.

Марат Ахметов: «Радостно находиться в такой теплой национальной атмосфере» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В программу «Акыллы уеннар» входят десять игр, но в чемпионат вошли пять из них: «Кара-кара», «Нәрсә бу?», «Түбәтәй», «Мин төзүче» и «Мин булдырам». Дети осваивали эти игры в течение года. После внутренних соревнований детские сады определили самых результативных дошкольников, и сегодня они приняли участие в республиканском чемпионате.

Игра «Түбәтәй» развивает зрительно-моторную координацию «глаз-рука». За ограниченное время игроку необходимо при помощи прихватов нанести украшения на национальный головной убор. В «Мин булдырам» проверяются когнитивные навыки – из заданных элементов необходимо выстроить объект по силуэту. «Нәрсә бу?» проверит скорость реакции ребенка и его знание родного языка, а «Кара-кара» – концентрацию и внимание. Одна из самых сложных – командная игра «Мин төзүче». Одной точности глазомера и твердости руки для победы в ней недостаточно, необходима слаженная работа в паре.

После внутренних соревнований детские сады определили самых результативных дошкольников Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Акыллы уеннар» – это авторская программа, разработанная специалистами детских садов «Бала-сити». После шести лет существования проект заметил Марат Ахметов, и уже в прошлом году 100 детских садов взяли новую образовательную программу на вооружение.

«У нас сегодня представлены игры абсолютно разноплановые. Дети, которые заявились в этих номинациях, были распределены в случайном порядке. Приехавшие со всей республики, они видят друг друга в первый раз», – рассказала главный судья чемпионата Гузель Мухаметзянова.

Гузель Мухаметзянова: «Представлены игры абсолютно разноплановые» Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Настольные игры «Бала-сити» могут оказаться в учебной программе других детских садов уже очень скоро. На данный момент существует приложение «Акыллы уеннар» для педагогов и воспитателей, которое позволяет отслеживать успехи ребенка в развивающих играх. Однако у любой образовательной системы есть свои нюансы, и воспитатели уже сейчас задаются вопросом, как «Акыллы уеннар» уместятся в программу обучения.

«Играя ребенок развивает моторику, внимание и другие навыки, а приложение помогает отследить его результаты. Это дневник успеваемости, который оценивает навыки по разным критериям», – поделился Алмаз Казаков, директор IT-депаратамента «Бала-сити».

Альбина Насырова: «Главные герои – наши дети» Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Чемпионат по детским настольных играм организован при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. По словам генерального директора «Бала-сити» Альбины Насыровой, соревнования стали своеобразным подведением итогов учебного года, наглядной демонстрацией результатов работы воспитанников и их педагогов. Она уверена, что игры станут высокой мотивацией для детских садов активно развиваться.

«Чем больше детей будут играть и обучаться, тем лучше. Наверное, очень символично, что мы все собрались в День защиты детей на этом чемпионате, где главные герои – наши дети», – рассказала Насырова.