Главные герои фильма «Небо» — собирательные образы летчиков-офицеров России

Прототипами главных героев фильма «Небо» стали летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин, чей самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Однако сами герои киноленты являются собирательными образами летчиков-офицеров России.

«Перед нами не стояло цели сделать фильм документальным. Главные герои здесь — это собирательные образы летчиков-офицеров, за основу которых взяты биографии Пешкова и Мурахтина. Но зритель не увидит документального отображения их жизней. Художественное кино должно оставаться художественным», — пояснил режиссер фильма Игорь Копылов.

Он рассказал: чтобы зритель понимал, что перед ним не документальное кино, были изменены фамилии героев. Однако были сохранены имена, чтобы можно было проследить первоисточник.

«Даже во время кастинга мы не подбирали актеров, которые были бы внешне похожи на свои прототипы. Мы искали, скорее, внутренние совпадения героев», — уточнил он.

В широком прокате кинолента стартует с 18 ноября.