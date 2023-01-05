Главную службу Рождества митрополит Кирилл отслужит в храме Казанской иконы Божией Матери

В дни празднования Рождества митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе казанской епархии.

В пятницу, 6 января, в канун праздника пройдет Рождественский сочельник: в 8.00 в храме Казанской иконы Божией Матери пройдут Царские часы и вечерня с Литургией, после этого, в 17.00, совершится всенощное бдение.

7 января в 00.00 начнется ночная Божественная литургия. А на следующий день, 8 января, в соборе состоится Великая рождественская вечерня – начало богослужения в 17.00.