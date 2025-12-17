Главному тренеру ХК «Ак Барс» вручили награду «Татарин года»

Фото: t.me/milliardtatar

Накануне в пресс-центре «Татнефть-Арены» прошло вручение диплома и символических подарков победителю рейтинга «Татары года» и «Татарину 2025 года» по версии редакции «Миллиард.Татар», главному тренеру ХК «Ак Барс» Анвару Гатиятулину.

Награду Гатиятулину вручил главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Редакция отметила не только спортивные успехи победителя, но и его трепетное и уважительное отношение к татарскому языку. В 2025 году он заслуженно стал амбассадором татарского языка и татарской культуры в мире спорта.

Победителю рейтинга, а именно главному «Татарину года», вручили диплом и уникальную реконструкцию «пайцзы» (басмы) золотоордынских ханов. Басма, алтын басма или пайцза – это металлическая пластина с надписями арабской вязью, она выдавалась золотоордынскими ханами как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями. Носилась на шее либо на поясе.

На басме «Миллиард.Татар» на арабице написано: «Ел татары. Миллиард.Татар». Дизайн и каллиграфию разработал один из самых авторитетных хаттатов Татарстана Рамиль Насыбуллов.

В 2023 году «Татаркой года» была признана еще одна представительница мира спорта – олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова.