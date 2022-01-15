Главному старейшине афганских татар провинции Саманган исполнилось 60 лет

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Одному из самых уважаемых людей татарской общины Афганистана, главному старейшине провинции Саманган Камалутдину Татар исполнилось 60 лет. Соотечественники отзываются о нем как о настоящем мужчине и надежном друге. Его вклад в развитие общины афганских татар переоценить невозможно.

Камалутдин Татар один из первых представителей общины, кто приезжал в Казань и участвовал в качестве делегата на VI съезде Всемирного конгресса татар в 2017 году.

Камалутдин Татар приложил много усилий для того, чтобы татар как национальность начали вписывать в паспорта и свидетельства о рождении, а также включили в перечень наций в конституцию Афганистана. Он принимал участие в организации онлайн-уроков татарского языка, которые проводил Всемирный конгресс татар.

«Камалутдин Татар — славный сын и настоящий патриот татарского народа. Благодаря его активной деятельности в татарских уездах открылись новые образовательные учреждения. Более 100 тысяч детей начали получать образование. С приходом нового правительства, благодаря его стараниям, на севере Афганистана удалось сохранить образование для девочек. Мои поздравления старейшине и долгих лет жизни!» — поздравил Каламутдина Татара генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.