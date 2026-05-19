Главному редактору «Татар-информа» присвоили звание заслуженного работника печати РТ

Главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан». Звание медиаменеджеру вручила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Я благодарю вас за максимальное соучастие в процессе информирования и разъяснительной работы с жителями Республики Татарстан, когда возникают сложные, непростые ситуации. Я благодарю всех за освещение всего того, что было связано с памятью народа, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – сказала в приветственном слове Фазлеева.

Вручение государственных наград проходит на финале конкурса «Хрустальное перо» в Казани.