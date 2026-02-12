Главному бухгалтеру казанской компании готовы платить до 180 тыс. рублей в месяц

Февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани возглавила вакансия главного бухгалтера компании, занимающейся производством натуральной косметики. Кандидату предлагают до 180 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного SuperJob.

Второе место заняла вакансия разработчика у одного из ключевых операторов связи Татарстана. Работодатель обещает оплату от 175 тыс. рублей плюс премии.

На третьем месте – вакансия автоэлектрика-диагноста. Кандидату предлагают оплату от 150 до 200 тыс. рублей в месяц.

Также в топ вошла вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 150 тыс. рублей и сметчика в строительной компании, которому готовы платить от 130 до 150 тыс. рублей.

В целом самые высокооплачиваемые вакансии представлены в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

В других крупных городах России в топе лучших зарплатных предложений лидируют врачи, а зарплаты водителей и квалифицированных рабочих в ряде городов превышают 150 тыс. рублей в месяц. В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре высокооплачиваемые должности включают руководителей отделов, главных инженеров и юрисконсультов.