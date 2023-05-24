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Главнокомандующий ВСУ Залужный получил серьезное ранение
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил серьезное ранение при ракетном ударе, который нанесли российские войска в начале мая командному пункту у села Посад-Покровское, расположенному под Херсоном, сообщает РИА Новости.
У Залужного травма головы и множественные осколочные ранения. По данным агентства, его доставили в Николаев для оказания первой помощи, а оттуда транспортировали на вертолете в военный госпиталь в Киеве, где ему провели трепанацию черепа.
По данным агентства, состояние главнокомандующего осложнено наличием сопутствующего заболевания – он болен сахарным диабетом второго типа. Согласно прогнозам, жить Залужный будет, но выполнять свою работу уже не сможет.
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