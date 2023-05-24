Главнокомандующий ВСУ Залужный получил серьезное ранение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил серьезное ранение при ракетном ударе, который нанесли российские войска в начале мая командному пункту у села Посад-Покровское, расположенному под Херсоном, сообщает РИА Новости.

У Залужного травма головы и множественные осколочные ранения. По данным агентства, его доставили в Николаев для оказания первой помощи, а оттуда транспортировали на вертолете в военный госпиталь в Киеве, где ему провели трепанацию черепа.

По данным агентства, состояние главнокомандующего осложнено наличием сопутствующего заболевания – он болен сахарным диабетом второго типа. Согласно прогнозам, жить Залужный будет, но выполнять свою работу уже не сможет.