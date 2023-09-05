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Главной выставкой форума «РОСТКИ» в Казани станет Russia China Expo
В рамках российско-китайского форума «РОСТКИ», который пройдет в «Казань Экспо» 7–8 сентября, станет Russia China Expo. На площадке будет представлена продукция 27 экспонентов из двух стран.
Выставка посвящена торгово-экономическим отношениям России и КНР. На ее площадке можно будет протестировать автомобили китайского производства, ознакомиться с продукцией татарстанских компаний. Участие в мероприятии уже подтвердили Проектный институт «Союзхимпроект» КНИТУ и представители Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Отдельно будет представлен промышленный кластер Республики Татарстан.
Также гости форума смогут посетить другую представительную выставку – «Машиностроение. Металлообработка. Сварка».
Участники форума получат возможность протестировать автомобили девяти китайских брендов. Желающие провести тест-драйв должны иметь при себе водительское удостоверение категории «В».
Форум «РОСТКИ» соберет в Казани представителей свыше 20 стран и 50 российских регионов.
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