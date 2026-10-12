Главной темой конференции «Диалоги» станет использование стекла в архитектуре

Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» в этом году отметит свой десятилетний юбилей. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, она пройдет с 15 по 16 октября.

«С каждым годом в нашем городе всё больше проектируют и строят объекты из стекла и светопрозрачных конструкций. Однако архитекторы и застройщики не всегда понимают, как правильно работать с данным материалом. От его грамотного применения во многом зависит не только облик отдельного здания, но и качество городской среды в целом. Именно поэтому главной темой десятых «Диалогов» станет использование стекла в архитектуре и искусстве», – рассказала Тухватуллина.

Она подчеркнула, что практика открывать «Диалоги» на новых городских площадках становится традицией для города. И юбилейная конференция состоится на территории бывшего промышленного комплекса в Приволжском районе Казани.

«Сегодня это еще нетронутое пространство, но уже совсем скоро оно кардинально изменится: так, после мероприятия площадку закроют на реконструкцию и в будущем трансформируют в профессиональный кластер для архитекторов, дизайнеров, представителей прикладного искусства, образования и спорта. Все подробности о концепции проекта вы сможете узнать на пленарной сессии 15 октября», – добавила главный архитектор города.