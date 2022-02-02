Салимгараев: Главной проблемой районных изданий является нехватка почтальонов в селах

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Основной проблемой большинства районных редакций в Татарстане является нехватка почтальонов в населенных пунктах. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

По словам докладчика, опрос, проведенный среди главных редакторов изданий АО «Татмедиа», показал, что в Лаишевском, Мамадышском, Кайбицком, Новошешминском, Менделеевском и Пестречинском районах наблюдается нехватка почтальонов. В Мензелинском районе десяток деревень обслуживает один почтальон.

В населенных пунктах Атнинского, Бугульминского, Высокогорского, Лениногорского, Ютазинского и Тукаевского районов закрываются почтовые отделения. В Камско-Устьинском районе отделения связи уже отсутствуют в шести крупных населенных пунктах.

«Говоря о подписке на центральные, республиканские, городские и районные издания, отмечаем снижение на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — отметил руководитель РА «Татмедиа».

Однако резкого спада подписных тиражей республиканских газет и журналов удалось избежать — во многом благодаря поддержке Госсовета РТ. Подписка была оформлена для учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.

Помимо этого, создан проект «Татмедиа клуб», в котором организована реализация печатных изданий методом прямых продаж через агентов в районах и селах Татарстана.