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Главного закупщика альметьевского «Радиоприбора» заподозрили в получении взяток техникой
Начальника отдела тендеров и закупок альметьевского завода «Радиоприбор» подозревают в получении взяток в виде бытовой техники на 200 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.
По информации оперативников, в прошлом году он от имени завода заключил договоры поставки с компанией «Тилмаш». После этого он потребовал у заместителя директора компании взятку в виде техники из популярной розничной сети. В обмен на это начальник отдела завода обещал содействие в заключении выгодных договоров поставки и свое покровительство.
Следствие полагает, что таким образом период с 2023-го по 2024 год руководитель отдела получил технику в качестве взятки на 200 тысяч рублей.
В отношении главы отдела тендеров и закупок завода возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Ведется следствие.
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