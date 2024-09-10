Главного закупщика альметьевского «Радиоприбора» заподозрили в получении взяток техникой

Начальника отдела тендеров и закупок альметьевского завода «Радиоприбор» подозревают в получении взяток в виде бытовой техники на 200 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По информации оперативников, в прошлом году он от имени завода заключил договоры поставки с компанией «Тилмаш». После этого он потребовал у заместителя директора компании взятку в виде техники из популярной розничной сети. В обмен на это начальник отдела завода обещал содействие в заключении выгодных договоров поставки и свое покровительство.

Следствие полагает, что таким образом период с 2023-го по 2024 год руководитель отдела получил технику в качестве взятки на 200 тысяч рублей.

В отношении главы отдела тендеров и закупок завода возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Ведется следствие.