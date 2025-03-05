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Происшествия 5 марта 2025 14:53

Главного энергетика дочерней компании «Алабуги» признали виновным в взятках

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Елабужский городской суд накануне признал виновным в получении взятки в особо крупном размере главного энергетика компании «Алабуга девелопмент» Рустама Гумерова.

«Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Гумеров предложил директору одной из подрядных фирм дать ему взятку на сумму чуть больше двух млн рублей за подписание актов выполненных работ и дальнейшую совместную работу. Всего через Гумерова за время «сотрудничества» прошло несколько договоров на 31 млн рублей. Рустама Гумерова задержали сотрудники ФСБ при получении 500 тысяч рублей.

#взятка
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