Главного энергетика дочерней компании «Алабуги» признали виновным в взятках

Елабужский городской суд накануне признал виновным в получении взятки в особо крупном размере главного энергетика компании «Алабуга девелопмент» Рустама Гумерова.

«Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Гумеров предложил директору одной из подрядных фирм дать ему взятку на сумму чуть больше двух млн рублей за подписание актов выполненных работ и дальнейшую совместную работу. Всего через Гумерова за время «сотрудничества» прошло несколько договоров на 31 млн рублей. Рустама Гумерова задержали сотрудники ФСБ при получении 500 тысяч рублей.