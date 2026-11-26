Накануне суд Набережных Челнов по ходатайству следователя арестовал на два месяца директора фирмы «ПАД» Илью Черкашина. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, главный дорожник автограда, еще когда занимал должность директора в МУП «Парк культуры и отдыха», получил через посредника взятку более 250 тыс. рублей за общее покровительство. Свою вину он не признал.

Черкашин пробудет в СИЗО до 24 января 2027 года.