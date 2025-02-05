«Главное – желание работать, а мы поможем»: министр труда РТ встретилась с бойцами СВО

В седьмой городской больнице Казани министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова встретилась с бойцами специальной военной операции, которые проходят лечение в военном госпитале при клинике.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Мы начинаем серию приемов непосредственно в местах прохождения медицинской и социальной реабилитации и лечения наших бойцов. Мы понимаем, что здесь ребята не только из Республики Татарстан, но и из других регионов. Часть из них уже завершила военную службу, а кто-то будет ее продолжать и вернется в зону специальной военной операции. Для ребят, кто завершил военную службу, и тех, кто вскоре придет к этому этапу, стоит два основных вопроса – трудоустройство и возвращение в мирную жизнь. И сегодня мы вместе с республиканским центром занятости провели выездной прием, мы консультируем о мерах поддержки», – отметила министр.

По словам Эльмиры Зариповой, 80% бойцов планируют вернуться на свои прежние места работы, а порядка 14% мужчин до спецоперации либо не работали, либо после возвращения хотят поменять место работы. И для них по республиканской программе можно переучиться на востребованные специальности по 400 программам профподготовки.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Мне моя профессия очень нравится. Я водитель-дальнобойщик, все по технике знаю. Не хочется пока учиться на что-то новое, думаю, вернусь туда. Я в больнице с 26 декабря, и врачи здесь очень хорошо помогают, операцию мне здесь сделали, все пальцы восстановили», – отметил боец СВО Марат Нафиков из Набережных Челнов.

К стойке «Работа России» выстроилась очередь из бойцов, которые хотели узнать о вакансиях и направлениях обучения.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В беседе с пациентами военного госпиталя Эльмира Зарипова подробно рассказала о том, какие меры поддержки работают для тех, кто приехал из зоны СВО. Она объяснила, как вернуться на прежнюю работу после демобилизации, как пройти обучение, чтобы получить новую специальность, и как получить материальную помощь при открытии своего дела.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В ответ бойцы задавали вопросы министру. Например, уточняли, что делать при потере документов, как правильно оформить льготы и как проходит переобучение на новые специальности. У врачей седьмой больницы ребята уточнили о социальном пакете, который им положен.

«Мы сделаем все, чтобы боец работал. Главное, чтобы у него была мотивация на это. А мы в свою очередь поможем», – заключила Эльмира Зарипова.