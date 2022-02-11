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Происшествия
11 февраля 2022  14:47
Павел Климчак

Главное здание КФУ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Из главного здания Казанского федерального университета эвакуировали студентов и преподавателей из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как выяснилось позже, срабатывание сигнализации оказалось ложным. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе КФУ.

В данный момент университет продолжает работать в штатном режиме.

«После выяснения обстоятельств произошедшего занятия студентов продолжились», – уточнили агентству в пресс-службе вуза.

#КФУ #эвакуация
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