Главное управление ветеринарии РТ напомнило правила ввоза животных и меры биобезопасности

Главное управление ветеринарии Татарстана напомнило жителям республики о правилах ввоза животных. В ведомстве сообщили, что ввоз возможен только после согласования с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ. На каждую партию животных должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы, включая свидетельство формы №1.

После ввоза животные обязаны пройти 30-дневный карантин. Владельцы, в свою очередь, должны обеспечить биологическую безопасность хозяйств: оградить территорию по периметру, организовать дезинфекцию транспорта при въезде, а также пропуск работников через санитарные пункты с обработкой и сменой одежды. Посторонних к местам содержания животных допускать нельзя.

В управлении также напомнили о пастереллезе – инфекционном заболевании животных и птиц с высокой степенью заразности. Болезнь передается при контакте, через предметы и окружающую среду и может вызывать воспаление легких, отеки, ринит, артрит, конъюнктивит и диарею.

Инкубационный период достигает 14 суток, а у крупного рогатого скота – до 90 дней. Источником инфекции могут быть как больные, так и внешне здоровые животные, выделяющие возбудителя.

Ведомство отметило, что Татарстан остается благополучным по пастереллезу. При этом жителей призвали при любых подозрениях на заболевание животных или птиц незамедлительно обращаться в районные ветеринарные службы или на горячую линию управления.