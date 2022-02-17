Главное управление МЧС Татарстана в четвертый раз стало лучшим в стране

Четвертый раз Главное управление МЧС России по Татарстану становится лучшими в стране среди 85 территориальных органов федерального министерства по чрезвычайным ситуациям. Высшей награды татарстанское Главное управление было удостоено в 2010, 2013 и 2017 годах.

Решение было озвучено накануне на итоговом заседаниии коллегии МЧС России, в котором принял участие Президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшие три десятилетия Министерство на деле доказало, что является крайне важным, востребованным звеном в системе обеспечения безопасности России, стало слаженной, мобильной, хорошо оснащённой структурой, отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны. Прошлый год выдался для МЧС непростым. Серьезным экзаменом для спасателей стали паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны. Активная борьба велась с природными и техногенными пожарами, которые угрожали людям и населённым пунктам. И конечно, наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом», – отметил президент.

Во время заседания врио главы МЧС России Александр Чуприян торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину переходящий вымпел «Лучшему Главному управлению МЧС России». В свою очередь Хабибуллин отметил, что это общая победа – «от Президента Республики Татарстан до простого труженика».