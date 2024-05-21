«Главное справиться с эмоциями»: школьники Челнов сдали ОГЭ по иностранному языку

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Сегодня в Набережных Челнах состоялся основной государственный экзамен (ОГЭ, 9 класс) по иностранному языку. Школьники сдавали на выбор английский, немецкий или французский язык. «Испытание» стартовало в 10 часов. Всего сдать иностранный решили 556 учеников города.

До экзамена оставалось меньше часа. До входа в аудиторию организовали контроль: необходимо было предъявить паспорт, выложить всё из карманов и пройти через рамку. На экзамен, помимо документа, школьники взяли с собой чёрные гелевые ручки, бутылку воды и плитку шоколада. Очередь продвигалась быстро, ребята старались не показывать волнение.

«Стараюсь не нервничать, не переживать, потому что нужно всё-таки оставаться спокойной и хорошо написать экзамен обязательно, очень хочу четверку», — говорит ученица школы № 41.

«С детства английский учил, интересны иностранные языки и хотелось бы работать в какой-то другой стране», — говорит другой школьник.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Я каждый день решала варианты ОГЭ, также с учителем работала», — поделился с журналистами одноклассник.

«Я выбрал английский язык и информатику. По английскому языку я готовился с 7-го класса, думаю хорошо сдам, а информатику выбрал потому что просто лёгкий предмет», — пояснил еще один школьник.

Основной государственный экзамен по иностранному языку в школе № 41 сдавали 78 учеников. Большая часть из них выбрали английский, семь школьников — французский. ОГЭ состояло из двух частей: на письменную отводилось 2 часа, на устную 15 минут.

Директор школы № 41 Шамиль Закиров рассказал, что до начала экзамена проводится инструктаж в аудитории.

«Ребята внимательно слушают, им еще раз напомнили, что нельзя пользоваться средствами связи и шпаргалками. Затем ребятам демонстрируют целостность пакета с экзаменационными материалами, потом вскрывают этот пакет, раздают индивидуальные пакеты каждому ребенку», — пояснил руководитель учреждения.

Не меньше самих школьников волновались сопровождающие их учителя. В знаниях учеников они не сомневались.

«Главное справиться с эмоциями. Желаем успехов, чтобы они воплотили все свои мечты в будущем и чтобы сегодня хорошо сдали экзамен», — пожелали учителя.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Дети пришли на экзамен, они на 100% готовы, главное, справиться с волнением, если не дай бог будут какие-то экстренные ситуации, чтоб они вынесли всё это, не переживали и чтобы волнение не отразилось на их результатах», — подытожили педагоги.