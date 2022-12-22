«Главное - соблюдать правила безопасности»: В Казани открылась ледовая переправа

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Казани с сегодняшнего дня начала работу еще одна ледовая переправа. На этот раз зимняя дорога открылась по маршруту Аракчино – Верхний Услон.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Перед открытием на переправе прошли учения, в которых приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС РТ совместно с работниками, обслуживающими ледовую переправу.

По легенде – под лед провалился автомобиль, есть пострадавшие. Сообщалось, что водитель нарушил правила проезда по зимней дороге, превысил скорость, из-за чего вылетел за пределы ледовой дороги и авто частично ушло под лед.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Все действия были четко отработаны. Еще до прибытия спасателей сотрудники переправы своими силами старались помочь пострадавшему и обеспечить безопасный проезд другим участникам движения – они перекрыли часть дороги, а к месту ДТП прибыла помощь на тракторе и снегоходе.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Задачей №1 стало спасение пострадавшего. Опасность была в том, что авто в любой момент могло уйти под воду. Тогда рабочие подложили под дно машины деревянные брусья и надежно зафиксировали тросом автомобиль к трактору.

К этому моменту к месту уже прибыли спасатели – они высвободили водителя из авто и доставили его на борт судна на воздушной подушке, после чего поехали к берегу, где передали пострадавшего медикам.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После этого сотрудники переправы трактором вытащили машину из воды.

«Все привлеченные для учений силы и средства успешно справились с поставленными задачами. Работники переправы быстро сориентировались, известили экстренные службы, быстро и грамотно приняли меры по удержанию легкового автомобиля на льду до приезда спасателей. Спасатели, инспекторы ГИМС, пожарные, а также все диспетчерские службы, привлечённые к данным учениям, уложились в нормативы и оказали своевременную помощь», – отметил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После учений, инспекторы ГИМС проверили готовность ледовой дороги и дали «добро», после чего по льду Волги отправились первые автомобили.

«Самое главное при пользовании ледовой переправой - соблюдение простейших правил безопасности. Они вывешены на специальных стендах при въезде на переправу. Участникам движения необходимо не нарушать скоростной режим, двигаться со скоростью не более 20 км в час, обязательно отстегнуть ремни безопасности и соблюдать интервал движения между машинами. Это нужно, чтобы не превысить максимально допустимую нагрузку на лед и не сойти с границы ледовой трассы. В случае возникновения различных происшествий пострадавшим необходимо обратиться за помощью по единому номеру вызова экстренных служб 112», - отметил Юрий Венедиктов.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Переправа будет работать круглосуточно. Допустимая массой автотранспорта не должна превышать 3,5 тонны.

