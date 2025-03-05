«Главное – подойти к плей-офф без травм». Тренер «Ак Барса» Тертышный о матче с «Авто»

Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился комментариями в преддверии матча с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По его словам, после победы над «Сибирью» (6:3) у казанцев хорошее настроение, у команды есть уверенность. Также тренер прокомментировал состояние восстановившегося от травмы защитника Митчелла Миллера.

«В хорошем состоянии, провёл качественную игру. Рады, что он в составе», – сказал Тертышный.

Также он рассказал, что нападающий Ник Петан второй день работает с общей группой.

«Ждём возвращения Ника, он второй день работает с общей группой», – сказал тренер.

Тертышный подытожил, рассказав, какие компоненты игры «Ак Барсу» нужно усилить перед плей-офф.

«Первое – это качество игры, важно, чтобы к плей-офф у нас всё правильно работало и в зоне обороны, и в зоне атаки. Каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф», – передает слова Алексея Тертышного пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» состоится сегодня, 5 марта, в 19:30 по мск. Казанцы находятся на пятом месте в таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы расположились на третьей строчке «Востока».