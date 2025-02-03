«Главное – победа над собой». Атлет рассказал, как начать заниматься спортом

Фото из личного архива

Карьера в крупной компании не может служить барьером на пути к спортивным достижениям. Так считает супервайзер Вадим Ганюшкин, для которого путь к триатлону проложила профессиональная деятельность. С чего начать тренировки, как часто нужно заниматься спортом, а также почему обязательно соблюдать режим дня, – об этом атлет рассказал «Татар-информу».

Вадим, как начинался твой путь в спорте?

В 2016 году я оказался на национальной конференции JTI в Сочи, где принял участие в благотворительном марафоне для сотрудников. К своему удивлению, финишировал третьим в забеге на 3000 метров. Атмосфера была настолько вдохновляющей, что сразу же понял: хочу повторить этот опыт.

Благодаря поддержке компании, за моими плечами более 20 официальных забегов. Каждый старт — это не просто соревнование, но и возможность ощутить единство с другими бегунами, зарядиться энергией и вдохновением.

Какие соревнования и победы ты считаешь главными для себя?

Главная победа — победа над собой, то есть регулярные тренировки. Благодаря им я научился соблюдать режим дня, вовремя спать, более осознанно питаться, улучшилась общая дисциплина, нормой стало отличное физическое и ментальное состояние. К регулярности тренировок я пришел не сразу, тем не менее последние полтора года я просыпаюсь рано утром, чтобы пробежать свои пять километров. И так каждую неделю, 4-5 раз.

Я не стремлюсь к спортивным вершинам; для меня важен процесс и те ощущения, которые он приносит. Недавно я принял участие в полумарафоне на дистанции 21,1 км и показал время 1 час 45 минут. Это было удивительно легко! Я горжусь этим результатом, ведь он стал отражением всех тех усилий и стараний.

Фото из личного архива

Начав с бега, ты пришел и в триатлон. Как это произошло?

И здесь изменения в моей жизни начались с компании. По работе я переехал в Альметьевск, а это, как выяснилось, не только нефтяная столица Татарстана, но и один из главных велоцентров страны. Здесь построено более 130 км велодорожек, которые связывают не только сам город, но и ближайшие населенные пункты. Каждый год в Альметьевске проходят соревнования по велосипедному спорту и триатлону.

Вдохновленный этим я приобрел шоссейный велосипед. Оказалось, что в моей компании легко найти единомышленников для регулярных выездов. Мы катались по утрам, преодолевая до 100 километров. Зимой я не останавливался: у меня появился велостанок, и я продолжал тренироваться дома. Логично было добавить к увлечению бегом и велосипедом еще один элемент — так я и пришел в триатлон. Выбрал спринтерскую дистанцию: заплыв на 750 метров в открытой воде, заезд на велосипеде на 20 км и забег на 5 км. После регистрации у меня не было пути назад. День соревнований запомнился мне жарой в 33 градуса. Старт был назначен на 10 часов утра. Моя семья и коллеги пришли поддержать меня, и я был им очень благодарен. Я финишировал с общим временем 1 час 31 минута 38 секунд. Если бы я смог улучшить свой результат на 15 минут, то получил бы третий спортивный разряд для мужчин.

Фото из личного архива

Видно, насколько серьезно ты относишься и к работе, и к спорту. Можешь ли вспомнить какой-нибудь необычный, забавный момент во время тренировок или соревнований?

Однажды я решил, что настало время для марафона. Он проходил в Казани, куда я приехал из Альметьевска. Старт был назначен на 8 часов утра. Я побежал, и всё шло хорошо, пока некоторое время спустя я не решил взглянуть на часы. Я испытал шок: как будто бы я пробежал 28 километров всего за 40 минут — невероятно быстро! Однако вскоре я понял, что это была ошибка. Последняя тренировка прошла в Альметьевске, и мои часы не поймали GPS-сигнал сразу после старта в Казани. На самом деле я двигался гораздо медленнее.

Я начал навёрстывать упущенное и всё же не смог выбежать из четырех часов. Но это лишь подстегнуло меня! В следующем году я обязательно попробую улучшить свой результат и покорить марафон снова!

Компания поддерживает твои спортивные увлечения?

В JTI открыты широкие возможности для развития. Например, есть шанс получить спортивный грант, и наше подразделение уже его выигрывало. Это дало возможность заниматься плаванием с тренером при финансовой поддержке компании и помогло в подготовке к моему первому триатлону. Кроме того, благодаря нашей компании я научился играть в хоккей на коньках. Наши тренировки эволюционировали от «массового катания» до полноценной игры 5 на 5 в хоккейной форме. Мы занимаемся этим уже шесть лет, и наше мастерство продолжает расти. Также я открыл для себя такой захватывающий вид спорта, как флорбол: похоже на хоккей с мячом, но только в зале. Это очень динамичная и интересная игра!

Вы работаете супервайзером по работе с ключевыми каналами продаж. Занятия бегом помогают развивать какие-то качества, важные для профессионального роста?

Да, спорт прокачивает такие качества, как дисциплина, стрессоустойчивость и способность к концентрации. Эти аспекты делают бег полезным инструментом для повышения эффективности работы и личной продуктивности.

Кто вдохновляет тебя продолжать сложные тренировки и участвовать в соревнованиях?

Конечно, моя семья, и я хочу выразить ей особую благодарность за понимание и поддержку. Вера моих близких в меня помогла преодолеть многие трудности и продолжать двигаться вперед. Бег стал для меня не только физической активностью, но и способом развивать личные качества, которые оказывают положительное влияние на все сферы жизни.