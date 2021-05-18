Главное о татарстанском кино: в продаже появился свежий номер журнала «Казань»

В продаже появился майский номер журнала «Казань». Новинка посвящена теме кино.

«У нас уже были тематические номера, посвященные ГБУК РТ „Татаркино“ или Союзу кинематографистов. В этот раз мы решили рассказать о кино с разных ракурсов. Конечно, охватить всю киноиндустрию невозможно, поэтому мы сконцентрировались на том, что происходит сегодня», — рассказала главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Она отметила, что журнал представляет собой некий срез местной современной киноиндустрии. Режиссеры, актеры, композитор, продюсер, сценарист, кинокритик и другие рассказывают о накопленном опыте и тонкостях своей профессии.

В новом номере читатель узнает, почему сценарий о трагедии «Булгарии» так и остался сценарием, на какой стадии готовности один из ожидаемых татарских фильмов «Мы — дети 41-го года» и как проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза».

Также на страницах журнала читатель найдет материалы, в которых своим опытом поделились театральный артист и дирижер, опробовавшие свои актерские способности перед объективом видеокамеры.

«Тема кино обширна и охватить все его грани решительно невозможно. Нам же хотелось исследовать то, о чем на страницах журнала еще не говорилось. Мы выяснили, какие фильмы снимаются в республике прямо сейчас и что о них думают критики, как попасть на кастинг, опознать киноляп, собрать деньги на собственное кинопроизводство, откуда возникает музыка в кадре, как смотрят фильмы незрячие и многое другое», — поделилась Абсалямова.

Героями номера стали режиссер Салават Юзеев, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, актеры Ильдус Габдрахманов и Фанис Зиганшин, дирижер, примеривший на себя амплуа киноактера, Рустем Абязов, композитор Эльмир Низамов, певица Эльмира Калимуллина и другие.