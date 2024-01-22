«Главное — не цифры, не объекты, а люди»: Нурлат принял автобусный марафон

Фото: © Сирень Самерханова

Нурлат стал первой точкой Закамской зоны в маршруте автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». В большом зале городского Дворца культуры собрались участники панельной дискуссии — депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский и глава Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев.

Спикеры рассказали нурлатцам о достижениях района, республики и страны в целом. В обсуждении приняли участие представители районного актива, руководители предприятий и организаций, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Фото: © Сирень Самерханова

«В рамках майских указов Президента России Владимира Путина даны конкретные поручения, реализуются национальные проекты по разным направлениям. В первую очередь они направлены на улучшение качества жизни, создание комфортной городской среды, на экономическую активность населения. Каждый проект несет за собой и программы, и подпрограммы как федеральные, так и республиканские. Но главное — не цифры, не объекты, главное — вовлеченность всех жителей в эти национальные проекты. Благодаря национальным проектам была возможность, общаясь с жителями районов, городов, реализовать именно тот проект, который необходим им», — заявила Людмила Рыбакова.

Фото: © Сирень Самерханова

Важность и значимость национальных проектов подчеркнул и замминистра экологии РТ.

«Во главе [угла] каждого проекта <...> стоит благосостояние жителей», — сказал Егор Тарнавский, конкретно остановившись на реализации нацпроекта на территории Нурлатского района. Это и расчистка реки Кондурчи, и организация водоснабжения.

Фото: © Сирень Самерханова

«За последние годы наш район и город участвовал во всех республиканских и федеральных программах. Они и в сфере образования, и в сфере культуры, и в здравоохранении, и в благоустройстве общественных пространств. Успешно реализуется программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, в населенных пунктах строятся ФАПы, ремонтируются участковые больницы, появились замечательный ландшафтный парк „Кондурча“ с благоустроенным пляжем, новые спортивные объекты. 61% населения района занимается спортом. Большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] за наши республиканские программы. Всё делается качественно, в срок и во благо людей», — сказал Дамир Ишкинеев.

Фото: © Сирень Самерханова

До начала дискуссии в фойе Дворца культуры спикеры ознакомились с фотовыставкой, посвященной достижениям республики и, в частности, Нурлатского района. В финале перед участниками мероприятия выступили артисты сцены.