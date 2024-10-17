«Главное — масштаб личности»: Конкурс молодых преподавателей продолжает прием заявок

Альберт Гильмутдинов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До завершения заявочной кампании на конкурс «Лучший молодой преподаватель года — 2024» среди преподавателей вузов осталось менее двух недель.

«Чрезвычайно важное мероприятие с моей точки зрения. В этой сфере у меня огромный опыт, всю жизнь в университетах. Наши молодые преподаватели — это та часть преподавательского сообщества, которая нуждается в особом внимании и особой поддержке просто по определению, потому что они молодые», — отметил помощник Раиса РТ, председатель экспертной комиссии конкурса Альберт Гильмутдинов.

Мероприятие пройдет в очном и заочном форматах. Участники представят творческое видео с самопрезентацией, решат преподавательские кейсы, а также расскажут о своем предмете в формате научно-популярной лекции продолжительностью 20 минут. Прошедшие заочный этап примут участие в ассессменте (деловые игры, командные и групповые задания). Благодаря этому они смогут больше узнать о своем потенциале, проверить навыки и способности.

«Нам в принципе без разницы к какой профессии относится преподаватель, лишь бы это была действительно яркая, одаренная личность, которая хорошо делает свою работу. Поэтому самое главное — масштаб личности конкурсанта. Только во вторую очередь – какое направление науки он представляет», — сказал Гильмутдинов.

Конкурсантам должно быть не более 35 лет на момент подачи заявки. У них должно быть не менее двух лет стажа работы, достижения в научно-исследовательской деятельности. Также преподаватель должен обладать опытом участия в мероприятиях вуза, в реализации муниципальных, региональных или федеральных программ и проектов.

«Решением Раиса республики первая премия лучшему преподавателю — 500 тысяч рублей. Второе место — 350 тысяч рублей, третье — 250 тысяч», — добавил Альберт Гильмутдинов.

Оставшиеся 12 финалистов прошлого года также по решению Раиса получили по 100 тысяч рублей. Победитель конкурса, помимо денежного приза, будет включен в Кадровый резерв Раиса РТ и получит поддержку в профессиональной деятельности.

«Хотя подобные конкурсы от случая к случаю проводились в предыдущие годы, но в прошлом году это была системная работа», — уверен Гильмутдинов.

Из 150 участников в прошлом году финалистами стали 15 участников. Среди финалистов доминировали естественно-научные и инженерные науки. Но на входе гуманитариев было больше — они отсеклись на этапе самопрезентации и решения кейсов.

«На входе социо-гуманитарных заявок было больше, но более сильными себя показали преподаватели естественных наук. Хотя еще раз говорю — у нас нет цели никого дискриминировать», — подчеркнул Гильмутдинов.

Экспертная комиссия состоит не только из представителей университетского сообщества. В числе экспертов будут «основные заказчики» знаний — «Сибур», «Татнефть», технопарк «Идея» и другие. Из академической сферы участников будут оценивать Академия наук РТ, Институт развития образования РТ, лучшие преподаватели и ученые Татарстана прошлых лет.

Организаторами мероприятия являются Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи РТ и Министерство образования и науки РТ.

Заявочная кампания началась 1 сентября и продлится до 1 ноября. Заявки принимаются по ссылке. На данный момент свои заявки подали более 100 преподавателей.

Конкурс проходит под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и соответствует целям национального проекта «Образование», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.