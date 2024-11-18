«Главное - качество жизни людей»: в Казани наградили лучших метрологов и стандартизаторов

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

Награждение победителей номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» прошло в Торгово-промышленной палате РТ во Всемирный день качества. Дипломами были отмечены стандартизаторы, метрологи, коллективы испытательных лабораторий и выпускники вузов республики.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

«Самое главное - качество жизни людей, и наша с вами работа, несомненно, влияет на это. Возможно, она не столь заметна в повседневной жизни - мы не точим детали, не выпускаем холодильники, не собираем самолеты и корабли. Но без нашей работы невозможен выпуск всей этой продукции. Контроль качества - самое главное в структуре каждого предприятия», - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан Олег Ибрагимов.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

В этом году по четырем направлениям номинации было подано свыше 100 заявок от предприятий, организаций и учебных заведений Татарстана. Победителями стали специалисты в области метрологии от 10 предприятий, в области стандартизации - представители 8 предприятий республики. В конкурсе испытательных лабораторий победили 5 испытательных лабораторий, также отмечены 6 дипломных работ выпускников трех вузов республики.

«Вопрос точности измерений и соответствия стандартам важен для всех нас как в быту, так и в профессиональной деятельности, в развитии производства. Жизнь выдвигает перед нами новые требования, а измерения должны быть все более и более точными», - отметил управляющий делами Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Будкин.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

В подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2024 года победителями признаны руководитель группы метрологического обеспечения центральной заводской лаборатории автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Марина Гюрлер, главный метролог АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа» Николай Ионов, главный метролог ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Вадим Евстигнеев, замначальника научно-исследовательского отдела ВНИИР - филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Руслан Миннулин и другие.

«Я связала свою жизнь с профессией метролога, получила профессиональное образование в казанском технологическом университете. Сейчас работаю начальником службы метрологии в инженерном центре Энергопрогресс. Метрология важна в любом направлении – будь то поверка приборов учета коммунальных ресурсов в жилых домах либо приборов учета в сфере промышленности», - сообщила победитель конкурса Илона Ахметшина.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

Среди стандартизаторов были награждены начальник отдела стандартизации АО «Казанский вертолетный завод» Людмила Шишкина, начальник группы контроля качества нефтепродуктов и метрологического обеспечения производства ООО «Татнефть – АЗС Центр» Паренкин Сергей Николаевич, специалист по стандартизации и сертификации АО «Кукморский завод Металлопосуды» Танзиля Назмиеваи ряд представителей иных предприятий.

Лучшими испытательными лабораториями Республики Татарстан были признаны химико-аналитическая лаборатория АО «Татойлгаз», испытательный центр ООО «Научно-технический центр «Кама», испытательная производственная лаборатория филиала АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод», лаборатория ГБУ «НПО Геоцентр РТ», заводская лаборатория ООО «Казанский ДСК». Награды руководителям лабораторий вручил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Дмитрий Шевелев.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

«Рад от имени министра образования и науки РТ Ильсура Гараевича поздравить всех с днем качества. Наше студенчество во все времена и сегодня является самым креативным, инициативным, имеющим свою гражданскую позицию. Мы очень рады, что вы участвуете в конкурсах и занимает высокие места. Желаю вам успехов и покорения новых высот», - отметил начальник отдела высшего образования регионального Минобрнауки Линар Яруллин, обращаясь к молодым победителям номинации «Лучшая дипломная работа выпускников вузов РТ».

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

Первое место в данной номинации заняла выпускница КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ Инна Скорик.

«Моя дипломная работа нацелена на решение проблем в авиации. В своем проекте я проработала нормативно-правовую базу документов по проведению техобслуживания воздушных судов, проанализировала потенциальные несоответствия при осуществлении данных работ, а также возможные корректирующие действия по их устранению. В результате была разработана методика оценки рисков, которая в ходе апробации доказала свою эффективность», - отметила она.

Фото пресс-службы ФБУ "ЦСМ Татарстан"

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» - престижный ежегодный конкурс для республиканских производителей. Он является региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Его организаторами выступают Торгово-промышленная палата РТ, Министерство промышленности и торговли РТ и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан.

На протяжении многих лет Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди регионов страны по количеству представленной на конкурс продукции, тем самым демонстрируя успешную работу по повышению качества и конкурентоспособности местных товаропроизводителей.