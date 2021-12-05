«Знают, что делают»: команда из Татарстана заработала 1 млн рублей на «Цифровом прорыве»

Главное IT-событие года в России - конкурс «Цифровой прорыв 2021» завершился накануне в Иннополисе. Более 1,3 тыс. специалистов со всей России на протяжении 48 часов непрерывно работали над 12 кейсами. О том, почему конкурс важен для страны и как выступили программисты из Татарстана - в обзоре ИА «Татар-информ».

Победителем по одному из кейсов стала команда из Иннополиса «Знают, что делают»

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Конкурс показал, что российские IT-специалисты - одни из лучших в мире»

Финал конкурса стал самым значимым событием в сфере IT в России в этом году. Таким мнением на церемонии закрытия поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Хочу поприветствовать участников самого значимого события с сфере IT. У вас за спиной 48 часов непрерывной работы, задания были сложные и интересные. С каждым годом в "Цифровом прорыве" участвует все большее количество людей. Конкурс вновь показал, что российские IT-специалисты - одни из лучших в мире», - сказал Кириенко.

Сергей Кириенко: «Конкурс вновь показал, что российские IT-специалисты - одни из лучших в мире» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он подчеркнул, что с каждым годом состав участников конкурса расширяется. В частности, одному из финалистов уже 83 года, представлены женские команды и даже команда, состоящая из мамы и сына.

Участники работали над реальными кейсами, представленными Госучреждениями и крупными компаниями.

«Работы участников помогут улучшить жизнь людей»

Участников конкурса поприветствовал и Президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, важность конкурса в том, что ребята работают над реальными задачами и ищут решения для актуальных проблем.

«Символично, что центральный IT-хаб финала соревнований в сфере цифровой экономики разместился в Иннополисе, - самом молодом и высокотехнологичном городе нашей страны. Для нас очень важно, что столь масштабное мероприятие состоялось в Татарстане, который занимает лидирующее место среди регионов России по цифровой зрелости», — заметил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Символично, что центральный IT-хаб финала соревнований в сфере цифровой экономики разместился в Иннополисе, - самом молодом и высокотехнологичном городе нашей страны» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минниханов напомнил, что во время проведения финала первого конкурса «Цифровой прорыв» в 2019 году в Иннополисе оказался установлен мировой рекорд по количеству людей, одновременно участвующих в хакатоне.

Татарстан представил и свои проекты, над которыми предстояло поработать участникам. Среди них, например, сервисы: определяющий мусор на дорогах, заполненность мусорных баков, проводящие анализ камер видеонаблюдения на проезжей части.

«Самое страшное было на награждении»

Победителем по одному из кейсов стала команда из Иннополиса «Знают, что делают». Ребята уже второй раз участвуют в «Цифровом прорыве». В этот раз они представили лучшее решение по проекту сервиса по переводу видео в текст и рекомендательной системы для пользователей.

«Самое страшное было на награждении, когда не назвали нас ни на третье, ни на второе место. Мы начали переживать, но были уверены в победе, потому что долго к этому шли. Мы уже два года участвуем во многих хакатонах, и мы сами чувствуем наш прогресс», - поделился эмоциями один из членов команды Макар Шевченко.

«В победившей команде — четыре парня и одна девушка. Им всем от 18 до 19 лет, трое из них уже нашли работу благодаря «Цифровому прорыву» ещё в прошлом году» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В победившей команде — четыре парня и одна девушка. Им всем от 18 до 19 лет, трое из них уже нашли работу благодаря «Цифровому прорыву» ещё в прошлом году, а сейчас приятным бонусом стали еще и выигранные деньги.