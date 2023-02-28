«Главное — готовить с душой»: в КИУ отметили День татарской кухни

На базе студии национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова сегодня с успехом отпраздновали Всемирный День татарской кухни. Для гостей гастрономического празднества студенты Казанского инновационного университета приготовили традиционные татарские манты с говядиной и тыквой по рецептам легендарного кулинара.

Фото: пресс-служба КИУ имени В. Г. Тимирясова

«Учить и кормить людей — это две священные миссии, которые востребованы всегда. Кулинария – особая сфера жизни человека, технология, наука и искусство, слитые вместе. Сегодня мы собрались не только для того, чтобы почтить память великого кулинара, но и продолжить его дело. Кулинария — это поистине богатство любого народа», – отметил первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

Юнус Ахметзянов вошел в историю как культиватор традиций татарской национальной кухни и исследователь, стоявший у истоков возрождения обычаев гостеприимства татарского народа. Он не только сохранил национальную кухню, но и поднял ее на новый уровень. Отметим, что рецепты многих татарских блюд и технологии приготовления разработаны именно им.

Фото: пресс-служба КИУ имени В. Г. Тимирясова

«Я бы хотел поблагодарить университет за то, что чтит память кулинарного мастера. Юнус Ахметзянов творил, созидал и передал своему народу действительно громадное кулинарное наследие. Он оживил порядка 500 забытых рецептов. Поэтому мы обязаны продолжать то дело, которое он нам передал, и помнить, что главное — готовить с душой», – подчеркнул внук кулинара Искандер Давидов.

Карьера великого кулинара началась в 1942 году. Уже в 15 лет Юнус Ахметзянов становится учеником повара в рабочей столовой и одновременно учится в школе кулинара. Став профессионалом своего дела, он начинает заботиться о сохранении национальных блюд, собирая давно забытые рецепты по деревням Татарстана.

Фото: пресс-служба КИУ имени В. Г. Тимирясова

«Большой популярностью у татарского народа пользуются манты. Традиционно они состоят из теста и начинки, которая бывает овощной и мясной. Мы сегодня будем готовить манты с тыквой и говядиной. Тесто должно быть пресным, упругим и эластичным. Следуя рецепту Юнуса Ахметзянова, вся начинка нарезается мелким кубиком», – поделилась старший преподаватель кафедры «Технологии продукции и организации общественного питания» КИУ Элина Малеева.

В процессе приготовления она раскрыла секреты приготовления традиционного татарского блюда, а также рассказала, в чем его главное отличие от кухни других народов. «В мясную начинку у татар никогда не идет свинина. При этом тесто раскатывается тонким пластом, а начинку кладут в большом количестве, чтобы блюдо получилось сочнее и ярче на вкус», – подчеркнула специалист.

Фото: пресс-служба КИУ имени В. Г. Тимирясова

Гости праздника татарской кулинарии отметили, что приготовить такое угощение можно как на семейные торжества, так и для встреч с друзьями, ведь манты могут служить и основным блюдом, и в роли закуски. Каждый из присутствующих выразил благодарность организаторам за проведенный мастер-класс, а также отметил, что манты — это своего рода жемчужина татарской кухни.