«Главное – ее любовь к детям»: Шаймиев рассказал, как заботился о первой учительнице

Праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителя, состоялся на базе полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. Педагогов с праздником поздравили Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал о том, какую роль образование играет в становлении каждого человека, а также о роли педагога в современном обществе. В своем выступлении гость вспомнил школьные годы и первую учительницу.

«Мы учились в небольшой деревне, в старом клубе. Его поделили на две части, и там занимались четыре класса. Занятия вела молодая учительница Хадича-апа. Она успевала одна и уроки проверять, и задания давать, а главное — ее любовь к детям. Она была одинокой. Я до конца жизни не бросал мою первую учительницу, и это — не подвиг. До последних дней, когда я уже работал на разных должностях в Казани, я помнил о своей первой учительнице», — сказал Минтимер Шаймиев.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что День учителя в советское время отмечался в первое воскресенье октября. Сегодня жители республики отмечают Международный день учителя.

«Данный праздник можно отмечать с первого воскресенья октября и до конца года, а в целом — целый год. Потому что мало одного дня, чтобы вспоминать учителей, говорить им слова благодарности. Ведь учителя сделали из нас настоящих людей, отвечающих требованиям времени. Поэтому педагоги достойны благодарности от всего населения нашей страны и нашей республики», — сказал он.

Согласно данным Минобрнауки РТ, в Татарстане работает более 76 тыс. педагогических работников, в том числе более 36 тыс. педагогических работников трудятся в школах, более 22 тыс. — в детских садах, около 3,5 тыс. — в учреждениях дополнительного образования, более 11 тыс. — в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов с учетом всех стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера составляет 42,6 тыс. рублей, педагогических работников школ — 49,8 тыс. рублей, руководителей школ — 57,6 тыс. рублей, заведующих детских садов — 42,2 тыс. рублей.