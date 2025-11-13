«Главное – довезти до конца»: путь на СВО бойца снабжения из Буинска

Житель Буинска Айнур Фатыхов уже более двух лет находится в зоне специальной военной операции. Боец роты материального обеспечения ежедневно доставляет на передовую хлеб, воду и другие необходимые припасы, рискуя жизнью ради того, чтобы у его товарищей не было перебоев в самом главном – в еде и питье.

В мирное время Айнур трудился на стройке в Буинском районе. Но, видя, какой ценой бойцы освобождают родные земли, он не смог оставаться в стороне. Защищать Родину отправился по зову сердца – без родных и близких в тех краях, лишь с твердым убеждением, что должен быть рядом с теми, кто сражается за мир.

В августе 2023 года Айнур заключил контракт через Буинский военкомат. После коротких учений в Оренбургской области он прибыл в зону СВО, где попал в роту материального обеспечения.

«Впервые увидел разрушенные дома, города и села. Тогда было страшно смотреть», – вспоминает он.

Главная его задача – доставлять хлеб, воду и другие необходимые припасы на передовую. Выезды, как правило, происходят ночью.

«В первое время дронов было не так много, в основном прилетала ствольная артиллерия. А сейчас их стало гораздо больше», – рассказывает Айнур.

Сегодня он служит недалеко от города Кременная в ЛНР. В подразделении много бойцов из Татарстана.

«Однажды встретил земляка из Мамадышского района – одноклассника моего брата», – говорит он с улыбкой.

Работа снабженца требует не только выдержки, но и смелости. «Были разные ситуации, но задачу нужно выполнить», – подчеркивает Айнур.

Он вспоминает один из опасных эпизодов.

«Однажды, когда мы с товарищем везли продовольствие на передовую, наш КАМАЗ застрял в лесу. Ни вперед, ни назад – сутки лил дождь. И вдруг начался минометный обстрел. Мой товарищ лежал в грязной воде справа от машины, а я – слева. Четыре часа наша жизнь висела на волоске. К счастью, на нас вышли башкиры. Нужно было не просто вытащить транспорт, но и довезти груз до конца. Здесь мы никого не бросаем: башкирские друзья поделились продовольствием, вызвали танк, чтобы вытащить КАМАЗ из грязи. Это лишь один пример. Мы – опора друг другу, в этом наша сила», – рассказал боец.

Айнур родом из Мамадыша, но уже много лет живет в Буинске, где у него семья – жена и двое сыновей. Когда выдается возможность выехать из зоны боевых действий в город или село, он обязательно берет с собой сладости и соки.

«На пути встречаются дети, похожие на моих сыновей. Они живут в местах, где пока неспокойно. Когда видят наших солдат – бегут навстречу. И в их глазах – вера, что Россия принесет сюда мир и покой», – говорит Айнур.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.