«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единый день голосования пройдет в России 14 сентября. Будут избраны главы 21 региона страны – 20 из них на прямых выборах и один через региональный парламент. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных собраний субъектов РФ и муниципальные выборы. Важность этого дня обсудили эксперты из Татарстана.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что проведение трехдневного голосования во время СВО приобретает особое значение. По его словам, Россия могла бы приостановить избирательные кампании, объяснив это сложной международной ситуацией и внешним давлением, однако было принято решение продолжать выборы.

Участие граждан в них, подчеркнул эксперт, становится показателем легитимности и стабильности, особенно накануне федеральных кампаний 2026 года.

Большаков указал, что провокации со стороны противников России во время выборов будут неизбежны, но власти научились минимизировать их последствия, а население реагирует спокойно. В Татарстане избирательная кампания охватывает муниципальные выборы, довыборы в Госсовет и выборы Раиса республики.

Евгения Храмова отметила, что ключевой особенностью выборной кампании 2025 года становится вопрос доверия общества – как к действующим политикам и госслужащим, так и к новым политическим фигурам. По ее словам, предстоящие выборы покажут, кто сумел оправдать ожидания избирателей, а кому еще предстоит доказать свою состоятельность.

Храмова подчеркнула, что значительное влияние на выбор граждан оказывает позиция Президента России, так как население в большинстве своем доверяет его оценкам региональных успехов и проблем. Именно сочетание общественного доверия и оценки главы государства, считает эксперт, формирует легитимность кампании.

Кроме того, Храмова указала, что в нынешних условиях роль политических экспертов заключается в оценке уровня доверия населения к кандидатам в конкретных регионах.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев отметил, что в стране сложился патриотический консенсус: все значимые политические силы выступают за защиту интересов и суверенитета России, сплотившись вокруг Президента Владимира Путина.

По его словам, с началом СВО мировоззрение граждан заметно изменилось – стало меньше иллюзий и больше понимания особого пути страны. Усилилось осознание ценности единства многонационального народа, общей истории и ответственности перед предками за будущее России.

Эксперт подчеркнул, что реальные претенденты на успех в выборах черпают легитимность в открытой поддержке курса Президента, который большинство граждан считает справедливым. Они привлекают внимание конкретными делами и инициативами, а также стараются обеспечить высокую явку сторонников. Бикеев считает, что грядущие выборы вряд ли принесут успех демагогам и популистам, в том числе и в Татарстане.

Он также отметил, что в условиях огромного потока политической информации возрастает роль экспертов. По его мнению, именно они помогают избирателям разобраться в программах кандидатов и партий, сравнить их сильные и слабые стороны и не допустить дестабилизации ситуации в регионах из-за фейков и манипуляций.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что особенность нынешней избирательной кампании заключается не только в ее масштабности и разнообразии процедур, но и в глубокой исторической символике.

Впервые за последние годы выборы в Татарстане проходят в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов – продолжающейся спецоперации, санкционного давления и информационных атак. По ее словам, это придает дополнительное значение предстоящему голосованию.

Эксперт отметила, что выборы в республике имеют особую важность: они не только определяют руководителя региона, но и становятся показателем стабильности и доверия к институтам власти. Символичным, по ее мнению, является и день объявления выборов – 12 июня, который совпадает с годовщиной первых выборов высшего должностного лица Татарстана в 1991 году.

По словам Павловой, легитимность голосования обеспечивается через прозрачность, открытость и доступность избирательных процедур. В республике особое внимание уделяется созданию условий для всех категорий граждан: более 93% участков расположены на первых этажах, увеличено количество помещений с пандусами, обеспечено участие инвалидов и людей, находящихся под следствием.

Все это, подчеркнула она, гарантирует равные возможности для реализации конституционного права на голос.

Отдельную роль в кампании эксперт отводит политическим аналитикам. Их задача – не только оценивать общественное мнение, но и формировать честную конкурентную среду, доносить значимость выборов до граждан и предотвращать попытки манипуляций.

В условиях непростой геополитической ситуации они должны укреплять доверие к избирательной системе и подчеркивать важность гражданской активности.

Павлова считает, что предстоящие выборы в Татарстане и по всей стране станут важным этапом развития демократических процессов. Это, по ее словам, проверка доверия общества к власти и возможность для каждого гражданина выразить свою позицию в ответственный исторический момент.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).