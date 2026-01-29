«Главное достояние – люди»: как архивы Татарстана сохраняют истории героев

В Год 80-летия Победы архивы Татарстана опубликовали сотни материалов, организовали выставки и усилили работу по формированию личных фондов участников Великой Отечественной войны и СВО. Об итогах работы архивной отрасли и задачах на этот год на коллегии в Казани рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.





В прошлом году проведено 496 выставок на основе архивных коллекций участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции

Особое внимание – формированию личных фондов участников войны

В прошлом году – в Год 80-летия Победы – архивы Татарстана опубликовали более 330 статей на страницах газет и в соцсетях на тему патриотизма. Проведено 496 выставок на основе архивных коллекций участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, рассказала на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«2025 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот год стал особым временем в истории страны – временем глубокого осмысления подвига народа, чествования героев прошлого и настоящего, укрепления патриотических традиций», – сообщила она.

По данным Габдрахмановой, архивная служба в течение всего года вела масштабную, планомерную работу по сбору, систематизации и введению в научный и общественный оборот документов о героях Татарстана. Особое внимание уделяли формированию личных фондов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«Значительный вклад в эту работу внесло соглашение о сотрудничестве между Госкомархивом РТ, Государственным архивом и Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», – подчеркнула Габдрахманова.

Гульнара Габдрахманова: «Для сохранности наиболее востребованных дел в 2025 году архивами республики оцифровано 15,8 тыс. дел, что составляет 2,9 млн образов» Фото: © «Татар-информ»

«Архивы вышли из подвалов и чердаков»

В Агрызском и Зеленодольском районах Татарстана для размещения муниципального и ведомственного архивов исполкома в 2025 году проведен капитальный ремонт на 50 млн рублей. По словам Габдрахмановой, благодаря госпрограмме капремонта госархивы Татарстана «вышли из подвалов и чердаков и сейчас могут работать в нормальных, человеческих условиях».

Она поблагодарила руководство республики и Раиса РТ Рустама Минниханова лично за большую поддержку архивной службы и внимание к архивистам республики.

По объему оцифрованных архивных дел Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

«Для сохранности наиболее востребованных дел в 2025 году архивами республики оцифровано 15,8 тыс. дел, что составляет 2,9 млн образов. В системе ЕАИС доступны копии 465 тысяч оцифрованных дел», – рассказала она.

По данным Габдрахмановой, в прошлом году архивами республики были выявлены интересные по своему содержанию особо ценные документы периода Великой Отечественной войны – 1110 единиц хранения. В системе ЕАИС размещены электронные копии 275 тысяч особо ценных дел.

«Параллельно с выявлением особо ценных документов ведется создание страхового фонда. В 2025 году в государственном архиве создан страховой фонд на 709 единиц хранения, фонд пользования – на 2106 единиц хранения», – добавила Габдрахманова.

По объему хранящихся управленческих и аудиовизуальных документов Госкомархив Татарстана занимает второе место в Приволжском федеральном округе Фото: © «Татар-информ»

Госкомархив РТ занял второе место в ПФО по числу аудиовизуальных документов

По объему хранящихся управленческих и аудиовизуальных документов Госкомархив Татарстана занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

«В 2025 году Государственным архивом РТ было принято 16,2 тыс. управленческих документов, муниципальными архивами – 46,2 тыс. единиц хранения. Не выполнили плановые показатели Актанышский, Алькеевский, Высокогорский, Новошешминский, Черемшанский архивы», – рассказала Габдрахманова.

Одним из приоритетных направлений деятельности архивной отрасли выступает формирование архивного фонда Татарстана, подчеркнула она.

За прошлый год было принято на хранение в государственный архив 1605 документов, муниципальными архивами – 3673 единицы хранения аудиовизуальных документов.

«В целом в архивах республики хранится свыше 141 тысячи аудиовизуальных документов. По этому показателю мы на втором месте в ПФО», – заметила Габдрахманова.

По ее словам, растут объемы комплектования архивов электронными фото-, видео- и фонодокументами.

По объему оцифрованных архивных дел Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе Фото: © «Татар-информ»

«Главное достояние – люди»

По объему хранящейся научно-технической документации и по количеству документов личного происхождения Госкомитет РТ по архивному делу занимает шестое место в Приволжском федеральном округе.

«В 2025 году в Государственный архив Республики Татарстан было принято на постоянное хранение 1053 единицы хранения, а муниципальными архивами – 1504 документа личного происхождения. По количеству документов личного происхождения в Приволжском федеральном округе мы занимаем шестое место», – сообщила Гульнара Габдрахманова.

Она рассказала о значимом совместном проекте, реализуемом при поддержке полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации. Инициатива направлена на выявление и сохранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – уроженцев Татарстана.

«Главное достояние нашей республики – ее люди. Следуя этому принципу, мы обогатим архивные фонды Татарстана бесценными личными документами наших соотечественников», – подчеркнула Габдрахманова.

Задачи на 2026 год – цифровизация, ИИ и сбор данных о героях СВО

Главная задача госархива Татарстана на 2026 год – работа с промышленными предприятиями, сообщила Габдрахманова в беседе с журналистами.

«В условиях развития экономики, инновационных подходов в промышленности, импортозамещения наша задача – сохранить от всех предприятий, которые занимаются производством, их наработки», – рассказала она.

Вторая важная задача – работа с бойцами СВО и их семьями.

«Собираем много личных коллекций: фотографии, письма, воспоминания, интервью. Это все впоследствии сложится в серию книг о наших участниках. Мы сможем оставить навеки память о них», – заметила спикер.

Следующий важный вопрос – цифровизация архивной отрасли.

«Сейчас над этим работаем, внедряем искусственный интеллект. Надеюсь, что ИИ поможет с запросами, которых много – 78 тысяч», – добавила Габдрахманова.

Также ИИ поможет в поиске и переводе документов.

«Еще одна важная задача – работа с ребятами из «Школы юных архивистов», – подчеркнула Габдрахманова.

Артем Карпов в своем выступлении сообщил, что ежегодно в архивы республики поступают миллионы страниц документов от промышленных предприятий региона Фото: © «Татар-информ»

«Утрата уникальных исторических данных – серьезная угроза для промышленного наследия»

Первый замминистра промышленности и торговли РТ Артем Карпов в своем выступлении сообщил, что ежегодно в архивы республики поступают миллионы страниц документов от промышленных предприятий региона.

«Сейчас это выглядит как обычная рутина, но в будущем эти материалы станут бесценным свидетельством эпохи. История промышленности – это не только даты и цифры. Это технологии и инновации, чертежи, описания технических процессов, патенты. Утрата уникальных исторических данных – серьезная угроза для промышленного наследия не только Татарстана, но и всей Российской Федерации», – сказал он.

По данным Карпова, из-за того, что раньше не сдавались документы в российские архивные учреждения, исчезли более 400 инженерных разработок по созданию космического корабля «Энергия».

«Он мог вывести на орбиту груз массой более 100 тонн. А сейчас мы пользуемся ракетой «Союз», она способна доставлять только 7 тонн груза», – привел аргумент Карпов.

Он также отметил, что сегодня с архивом активно сотрудничают «Татнефть», «КВАРТ», Казанский завод синтетического каучука, Химический завод имени Карпова и другие. Но еще не все предприятия вовлечены в эту работу.

«Архив – это не склад бумаг. Мы не просто просим вас сдавать документы, мы предлагаем стать соавторами нашего будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Архив – это не склад бумаг. Мы не просто просим вас сдавать документы, мы предлагаем стать соавторами нашего будущего», – сказал Карпов, обращаясь к представителям предприятий республики.

Заместитель Премьер-министра РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал об исторических связях Казани и Москвы в деле хранения архивных документов, а мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проинформировал о том, как город получил звание Города трудовой доблести.

«Конечно, очень переживали, когда Зеленодольск эту награду получал. Действительно, готовили очень много документов, и они достойно смогли защитить себя. <…> Сейчас мы очень плодотворно работаем с другими городами. Это четыре города: Чистополь, Елабуга, Кукмор, Бугульма. Самый большой пакет документов у нас по Чистополю», – перечислила Габдрахманова новых претендентов на почетное звание.

Лейла Фазлеева поручила проработать вопросы, связанные со сбором необходимых документов для получения другими городами из Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глобальная миссия человечества на земле – сохранение памяти»

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева свое выступление начала с вопроса: «А что каждый из нас сделал для сохранения памяти о своих близких?»

«Мы призываем руководителей предприятий сдавать всё, что связано с личным составом, и всё, что связано с историей того или иного предприятия. Мы с вами все еще не добились того результата, который должен приблизиться к 100% выполнению источников комплектования. <…> Придите, отработайте и передайте материалы во исполнение глобальной миссии человечества на земле – сохранения памяти», – призвала Фазлеева.

По ее словам, это задача номер один, глобальная задача, с которой в регионе пока не справились в полном объеме. Фазлеева также заострила внимание на особо ценных документах, которые у каждого предприятия свои.

«О них должны знать люди. Если этого нет в архиве, то, соответственно, этого и не будет у последующих поколений», – заметила она.

Отсюда вытекает еще одна задача – распространение информации об особо ценных документах, хранящихся в архивах республики. Особого внимания, по данным Фазлеевой, требуют личные архивы участников специальной военной операции.

«Сегодня минимальный объем переданной информации по Героям Российской Федерации, героям, которые посмертно либо оставаясь в живых носят это гордое звание. 17 гражданам Республики Татарстан присвоено звание Героя России», – сказала Фазлеева.

Она также сообщила, что 18 Героев Российской Федерации учились в Казанском танковом училище.

«Эти граждане, замечательные мужчины – к сожалению, кто-то посмертно – тоже имеют звание Героя России», – уточнила она.

Фазлеева поставила задачу муниципальным архивам пополнить свои личные коллекции документами о Героях.

Также она поручила проработать вопросы, связанные со сбором необходимых документов для получения другими городами из Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести».

«Если изначально мы говорили только о Казани и Зеленодольске, далее мы начали говорить о том вкладе, который был в Кукморе. Потом, безусловно, обратились к истории, связанной с Чистополем. Затем, вспоминая первую нефть, 1943 год, переработку и добычу нефти, говорили о Бугульме. Потом появились коллеги из Мамадыша. И это говорит о том, что интерес к этой теме сохраняется», – сказала Фазлеева.

Она подчеркнула, что из-за того, что некоторые документы в архиве не были сохранены, при защите заявки на звание «Город трудовой доблести» зачастую «не хватает аргументации для того, чтобы до конца пройти эту дорогу».

В заключение выступления Лейла Фазлеева отметила, что архивы Татарстана занимают передовые позиции в архивном сообществе страны по ряду ключевых показателей.