news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 11:39

«Главное достояние – люди»: Госкомархив РТ собирает документы об участниках войны

Читайте нас в
Телеграм

По объему хранящейся научно-технической документации и по количеству документов личного происхождения Госкомитет РТ по архивному делу занимает шестое место в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«В 2025 году в Государственный архив Республики Татарстан было принято на постоянное хранение 1053 единицы хранения, а муниципальными архивами – 1504 документа личного происхождения. По количеству документов личного происхождения в Приволжском Федеральном округе мы занимаем шестое место», – рассказала она.

Габдрахманова рассказала о значимом совместном проекте, реализуемом при поддержке полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации.

Инициатива направлена на выявление и сохранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – уроженцев Татарстана.

«Главное достояние нашей республики – ее люди. Следуя этому принципу, мы обогатим архивные фонды Татарстана бесценными личными документами наших соотечественников», – подчеркнула Габдрахманова.

#госкомитет по архивному делу #гульнара габдрахманова #участники ВОВ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026