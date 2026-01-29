«Главное достояние – люди»: Госкомархив РТ собирает документы об участниках войны

По объему хранящейся научно-технической документации и по количеству документов личного происхождения Госкомитет РТ по архивному делу занимает шестое место в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«В 2025 году в Государственный архив Республики Татарстан было принято на постоянное хранение 1053 единицы хранения, а муниципальными архивами – 1504 документа личного происхождения. По количеству документов личного происхождения в Приволжском Федеральном округе мы занимаем шестое место», – рассказала она.

Габдрахманова рассказала о значимом совместном проекте, реализуемом при поддержке полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации.

Инициатива направлена на выявление и сохранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – уроженцев Татарстана.

«Главное достояние нашей республики – ее люди. Следуя этому принципу, мы обогатим архивные фонды Татарстана бесценными личными документами наших соотечественников», – подчеркнула Габдрахманова.