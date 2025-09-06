«Главное для нас - люди»: в Альметьевске отметили День нефтяника

Завтра регионы, предприятия и жители Татарстана, связанные с нефтегазовой промышленностью, отметят свой профессиональный праздник. В Альметьевске же праздничные торжества провели уже сегодня. Чем «Татнефть» удивляла гостей нефтяной столицы республики на этот раз и как отблагодарили за службу ветеранов-нефтяников – в репортаже «Татар-информа».





Фото с сайта Раиса Татарстана

Новый центр для рожениц юго-востока Татарстана

Сегодня в Альметьевске проходят праздничные мероприятия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. На их открытие в нефтяную столицу прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. До начала торжеств он успел посетить свежепостроенный высокотехнологичный перинатальный центр, который войдет в состав Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы.

«Татнефть» реализовала этот проект за 14 месяцев, хотя обычно объекты такого рода строятся как минимум в два раза дольше. Восьмиэтажный центр станет медицинским кластером для обслуживания жителей юго-востока республики, обеспечит полный цикл акушерской, гинекологической и неонатальной помощи, которая включает в том числе современную диагностику, высокотехнологичные процедуры ЭКО, реанимационные мероприятия и т. д. Центр рассчитан на одновременное пребывание 168 женщин и 85 малышей. Медики планируют проводить здесь до 3500 родов в год. Будет создано 144 новых рабочих места.

Фото с сайта Раиса Татарстана

Раис Татарстана пообщался с врачами альметьевской больницы, отметив, что в Татарстане традиционно уделяется большое внимание модернизации медицинской инфраструктуры и созданию достойных условий для работников здравоохранения.

«С каждым годом ваш праздник все краше и содержательнее!»

Но вернемся к праздничным мероприятиям. Вместе с руководителем Татарстана на трибуну, установленную на центральной городской площади Ленина, поднялись генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, член совета директоров «Татнефти» и помощник Раиса РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. Их зрителям представил сам Раис. Почетными гостями торжества были ветераны-нефтяники, а также делегации российских нефтяных компаний, представители зарубежных стран.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Самым впечатляющим событием всей праздничной программы является уже традиционное театрализованное представление на площади Ленина, на этот раз посвященное не только Дню работника нефтегаза, но и 75-летию флагмана «нефтянки» Татарстана. Художественной основой представления стал триптих, символизирующий единство природы, истории и человеческого прогресса. Сквозными персонажами-рассказчиками выступили метафорические образы земли, нефти и человека. Они вели зрителей через все временные пласты – от сотворения земли к современным достижениям и взгляду в будущее.

Масштабная праздничная постановка показала ретроспективу всей нефтяной промышленности, рассказав, конечно же, и о татарстанском опыте нефтедобычи. Ее кульминацией стало арт-шествие с колоннами представителей подразделений «Татнефти» и тематическими платформами.

«Хотел бы отдельно выразить слова благодарности организаторам этого красивого праздника. С каждым годом ваши праздники все краше и содержательнее! Зур рәхмәт!» – поблагодарил Минниханов организаторов в своем приветственном слове.

Рустам Минниханов: «История нефтегазового комплекса – это не просто летопись промышленных успехов, но и преображение целых регионов, рождение городов и поселков, формирование уникальных научных школ и трудовых династий» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Нефтегазовый комплекс, подчеркнул он, является стратегическим фундаментом экономики Татарстана, формирующим пятую часть доходов его бюджета. Раис РТ напомнил, что по итогам прошлого года в республике было добыто 33,8 млн тонн нефти. Около двух третей от этого объема перерабатывается внутри Татарстана, на ТАНЕКО и ТАИФ-НК, с глубиной переработки более 99%.

«История нефтегазового комплекса – это не просто летопись промышленных успехов, но и преображение целых регионов, рождение городов и поселков, формирование уникальных научных школ и трудовых династий. В этом году, объявленном в стране и республике Годом защитника Отечества, особенно важно вспомнить о трудовых подвигах татарстанских нефтяников в тяжелые военные и послевоенные годы. Нефтяники-первопроходцы благодаря своему трудолюбию, находчивости и энтузиазму заложили прочный фундамент успешного развития отрасли», – сказал Рустам Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В заключительной части церемонии наградили лучших работников отрасли, внесших значительный вклад в развитие нефтяной промышленности и региона. Раис республики вручил им государственные награды, почетные звания и благодарности.

«Какие бы современные технологии мы ни осваивали, главным для нас всегда были и остаются люди: ваш труд, ваши идеи и ваша энергия», – сказал на сцене Наиль Маганов.

В течение дня для гостей праздника работали интерактивные площадки, выставки, фотозоны, выступали уличные театры и творческие коллективы.

«Соревнования стали доброй традицией»

Сразу после официальной части праздника Раис РТ направился к Малой сцене, где его ждали финалисты 55-го конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов «Татнефти». В этом году в соревнованиях участвуют 437 специалистов, из них 153 станут призерами. 15 специальностей уже обрели своих победителей накануне, а у оставшихся 15 направлений они определились сегодня на территории Дворца спорта «Юбилейный» и стадиона «Алнас».

Фото с сайта Раиса Татарстана

«Проведение этого соревнования стало доброй традицией, символом преемственности поколений, высоких стандартов труда», – объявил Минниханов, открывая финал конкурса.

В программу юбилейных соревнований включены три новые площадки – для операторов оборудования для воздушного мониторинга, автокрановщиков и юных сварщиков. Впервые в истории «Татнефти» в корпоративной профессиональной олимпиаде участвовали школьники. 25 выпускников 9-х классов соревновались на площадке Центра подготовки кадров «Татнефти» в номинации «Юные сварщики».

«Уверен, что наши молодые специалисты смогут успешно продемонстрировать свои знания, умения и навыки, набраться опыта и открыть новые возможности. Мы гордимся вами!» – подытожил Минниханов.