«Главное, чтобы комбайн без дела не стоял»: какая сельхозтехника в почете у татарстанцев?

Фото: ООО «АРТ»

Уборочная кампания — это всегда время напряженной работы и каждый год свои уникальные вызовы. Отечественная сельхозтехника, такая как комбайны и тракторы Ростсельмаш, обладает многими преимуществами, включая адаптацию к местным условиям и доступность запчастей. Партнерские отношения с сервисными центрами также играют важную роль в поддержании техники в рабочем состоянии и минимизации простоев.

Августовские ливни задержали уборочную страду в Татарстане

– Салават Саматович, здравствуйте. Расскажите, давно ли вы трудитесь в сельском хозяйстве.

– По профессии я инженер-механик. Работаю инженером в сельском хозяйстве вот уже 33 года. Когда учился пять лет в институте, летом отправляли на практику на работу на тракторах, и на комбайнах ездили. Поэтому само собой понимаю, какая техника удобная, а какая не очень.

– Как проходит уборочная кампания в этом году? Сказались ли погодные условия?

– На прошлой неделе были дожди, поэтому результатов было мало. Уже столько дней льет. В другие годы к середине августа уже больше половины проходили, в этом году все стояло. Обычно в 20-х числах июля начиналась уборочная страда.

– Какие машины задействованы в уборке урожая?

– В кормозаготовке у нас комбайны серии RSM F 2000. Также есть два зерноуборочных из серии ACROS. И трактор Ростсельмаш: на почвообработке, на посевной.

«Качество техники Ростсельмаш улучшается с каждым годом»

– Почему сделали выбор именно в пользу техники Ростсельмаш?

– После 90-х многие поставщики перестали работать, а Ростсельмаш и тогда был, и сейчас. Это тоже отразилось на нашем решении. Качество хорошее и с каждым годом только улучшается, да и работать удобно.

– С новой техникой Ростсельмаш это какая уже уборочная кампания по счету?

– Ростсельмаш выпускает комбайны с конца 80-х — начала 90-х, мы и с той техникой работали, и до сегодняшнего дня с Ростсельмаш. Меняли с течением времени машины на более современные, у них достойные комбайны. С комбайнами серии RSM F 2000 не первый год и очень довольны своим выбором. С ACROS мы уже шестой или седьмой год. Но и прошлые комбайны были на высоте.

Фото: ООО «АРТ»

Если случилась поломка, вопрос по запчастям решается быстро

– Мощностью и производительностью довольны?

– Да, нас устраивает. Минут за десять-двадцать RSM F 2000 может собрать кузов «КАМАЗа» запросто, зависит от урожайности. Главное, чтобы погода стояла, остальное с нашими возможностями и с нашей техникой Ростсельмаш мы сделаем.

Техника наша, не импортная — это уже огромный плюс. Сейчас, конечно, время такое, что и импортные детали можно найти, но все равно с отечественными удобно. Если машина вдруг поломалась, по запчастям быстро можно вопрос решить. Дилерский центр, сервисный центр — все работает. С тем, чтобы достать запчасти, проблем у нас нет.

В сельском хозяйстве ведь очень важно, чтобы можно было быстро починить, чтобы техника не стояла. Но еще лучше, чтобы не ломалась. Поломки, конечно, бывают, каждый год по-разному. Ребята-сервисники тоже молодцы, быстро решают вопросы, очень стараются.

– Как происходит общение с сервисным центром, с дилерами?

– Комбайн купили, ребята из дилерского центра привезли, комбайн собрали, запустили, ключ нам дали. Всё, работаем! И по поставке, и по дальнейшему обслуживанию уже со службой сервиса сотрудничаем. Ребята в сервисе хорошие, не первый год с ними общаемся. Когда им звонишь, сразу откликаются, приходят. Если что, могут объяснить, то по телефону свои советы дают. Что-то можно и дистанционно решить. Обычно у сервисников есть запас запчастей на лето, они готовятся и запасаются. В принципе хватает, изредка бывает, что каких-то позиций нет, но и это быстро решается.

– Компания АРТ — официальный дилер Ростсельмаш. Что скажете о работе с ними?

– Они есть и в Верхнеуслонском районе, и в городе Набережные Челны, недалеко от нас. Как я уже сказал, если от нас звонок идет, там сразу берут трубку.

Работа на комбайне длится с утра до ночи, так что комфорт очень важен

– Какой вклад в уборочную кампанию хозяйства «Ташкын» вносит техника Ростсельмаш?

– У меня большая часть техники — это техника Ростсельмаш, это все комбайны. Два ACROS 585, RSM F 2000 и многие другие. Также есть трактор Ростсельмаш 2375. Работаем! Раньше другие комбайны Ростсельмаш были — Дон-1500. Теперь они уже устарели, но еще работают в некоторых колхозах. Мы поменяли на ACROS.

– А чем они лучше предыдущих моделей?

– Само собой, комфорт. Это — прежде всего. Техника комфортабельная. По техобслуживанию тоже тонкости есть, в каких-то вопросах стало полегче. По производительности и по работе нареканий тоже нет. По эргономике заметно, что техника новая. Все под рукой.

– Что говорят комбайнеры?

– Если дождя нет, работаем с утра до ночи, так что комфорт очень важен. Усталость накапливается, если ее становится больше изо дня в день, то и на безопасности может отразиться.

– Что положительного отмечаете в работе с техникой Ростсельмаш?

– Все запчасти можно достать. Если со старых комбайнов детали остались, то они и на новую технику подходят. Импортные же детали приходится долго ждать, вот этим и хороша отечественная техника. У наших и ремонт налажен, и опыт большой есть. В общем, для нас главное, чтобы комбайн не стоял во время уборки.

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